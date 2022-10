Teatro, arte e storia della città: tornano con 20 appuntamenti "I sabati del Moog"

Ritornano con la terza edizione, dopo la sosta forzata dall'emergenza Covid, I sabati del Moog. La rassegna culturale curata da Ivano Mazzani e ospitata dal locale di vicolo Padenna, nel centro storico di Ravenna, si ripresenta con un calendario di ben 20 appuntamenti che si svolgerà dal 29 ottobre al 25 marzo.

"Eccoci qui di nuovo - annuncia Mazzani - Questi incontri sono il frutto di tanti legami di amicizia che mettono al centro la cultura, che si propone nella creatività, nell'essere insieme ad artisti e pensatori. In comunità, in socialità ci si ritrova, per posizionarsi tra interesse e desiderio e capacità di portarsi appresso ciò che non è un evento, ma è un incontro che tramite la cultura parla a noi stessi. Gli amici e le amiche che hanno costruito con noi questo percorso sono artisti e tanti costruttori di ponti di cultura, che con le loro intelligenze e sensibilità ci donano proposte fatte di umanità e spinta vitale, con pensieri plurali creativi, che plasmano nelle sue diverse forme, linguaggi che incontrano una comunità che viaggia, tappa dopo tappa, e si incontra per farsi incantare facendosi attraversare da arte, pensieri e linguaggi, immagini che diventano i nostri compagni di viaggio".

Il calendario

Sabato 29 ottobre ore 18 - La Creatività al potere CISIM: la cultura che incarna creatività e il vivere sociale. Saranno presenti Federica Francesca Vicari, Vice Presidentessa e direttrice organizzativa del Cisim, Moder Lanfranco Vicari Rapper, direttore artistico Cisim

Sabato 5 novembre ore 18 - Libreria Longo: Libri, edizioni, un’eredità che tramanda l’Arte del leggere. Saranno presenti Al?o Longo, editore e fondatore della libreria Angela Longo, libraia, animatrice della libreria Marcello Landi, artista, intellettuale

Sabato 12 novembre ore 18 - Manuel Bravi, fotografo Presenta Il ritratto: una cura per l’ottimismo

Sabato 19 novembre ore 18 - Cantieri Danza Festival Ammutinamenti. La Danza d’Autore a Ravenna tra passato e presente Con le curatrici della 24esima edizione del festival: Francesca Serena Casadio, Christel Grillo, Giulia Melandri

Sabato 26 novembre ore 18 - Ivan Simonini editore e Flavio Cassani presentano il libro Il Partito Comunista della provincia di Ravenna Fotostoria 1921-2021 (Il Girasole Edizioni 2021)

Sabato 3 dicembre ore 18 - Edda Plazzi, psicoterapeuta-scrittrice Loretta Merenda, ricercatrice poetessa Loretta Corbara, attrice Presentano, dialogano, recitano Attraversare l’abbandono Vivere e trasformare la sofferenza d’amore Scritto da Edda Plazzi e Livia Bosco (Società editrice Il Ponte Vecchio 2020)

Sabato 10 dicembre ore 18 - 30 anni di Fanny & Alexander In un incontro con Chiara Lagani e Luigi De Angelis, Chiara Lagani, attrice, scrittrice Luigi De Angelis, regista, scenografo, musicista Dialogano con Iacopo Gardelli, critico teatrale

Sabato 17 dicembre ore 18 - Matteo Gatta, attore, autore di testi teatrali BLACKFACE – Gatta legge Baldwin

Sabato 7 gennaio ore 18 - Galla & Teo 20 anni di teatro sul territorio Ne parleranno Marco Montanari, attore, vicepresidente Galla & Teo Silvia Rossetti, regista drammaturga, presidente associazione Galla & Teo

Sabato 14 gennaio ore 18 - Francesca Proia, scrittrice, danzatrice, insegnante di Yoga Presenta il suo romanzo Trascorritoio (edizione Scatole Parlanti 2021) Dialoga con Alice Lucchi, curatrice della Rubrica Ma Alice non lo sa a Ravenna Notizie

Sabato 21 gennaio ore 18 - Una progressiva diminuzione di forze. Dialogo sul sentierismo estatico Elia Tazzari, sentierista, raccontatore di tanti sentieri, da Londra a Gerusalemme, dal Brennero al sud d’Italia Dialoga con Alessandro Gori, scrittore e performer

Sabato 28 gennaio ore 18 - Due passi con Malpassi A scuola di Liscio Franco Masotti, direttore artistico Ravenna Festival Susanna Venturi, collaboratrice Ravenna Festival, musicologa, articolista musicale «Corriere di Romagna» Dialogano-incontrano Bruno Malpassi, maestro folk di musica romagnola e balli tradizionali romagnoli

Sabato 4 febbraio ore 18 - Ermanno Cicognani, avvocato, amante del fumetto Nevio Galeati, direttore artistico Giallo Luna Nero Notte, scrittore Viaggiano e raccontano Corto Maltese. Una ballata del mare salato e altre storie

Sabato 11 febbraio ore 18 - Francesco Della Torre, critico cinematogra?co Lezioni di Cinema: I Monty Python

Sabato 18 febbraio ore 18 - Marco Parollo, Daniele Pezzi e Matteo Bertaccini Memorie Magnetiche Il Comitato Spazi Sociali dall’Ex Macello al Valtorto Autogestito

Sabato 25 febbraio ore 18 - Mostre e musei arbitrari Dialogano Serena Simoni, docente, storica dell’arte, pubblicista «Ravenna & Dintorni», Sabina Ghinassi, critica d’arte e curatrice di esposizioni varie e anche di mostre contemporanee

Sabato 4 marzo ore 18 -“Marionette e Burattini”, un viaggio attraverso un’arte antica Dialogo e narrazione con Mauro Monticelli, burattinaio e marionettista Gianluca Palma, artista di strada, ?sarmonicista, marionettista

Sabato 11 marzo ore 18 - L’arte è davvero uno strumento di emancipazione personale e collettiva? Intervista con e fra Roberto Magnani, attore Albe e Iacopo Gardelli, docente e critico teatrale

Sabato 18 marzo ore 18 - Diari incrociati Dialogano e si confrontano Alessandra Carini, curatrice, fondatrice Magazzeno Art Gallery e di Equidistanze Residenze Artistiche Lucia Bubilda Nanni, artista

Sabato 25 marzo ore 18 - Lady Godiva: l’oltraggiosa compie 21 anni Con Eugenio Sideri, drammaturgo, regista, scrittore Enrico Caravita, attore e cofondatore di Lady Godiva Carlo Garavini, attore e collaboratore progetti laboratoriali