Tra musica, saggi e buon cibo torna la sagra delle "Alfonsine" 

Da giovedì 23 a domenica 26 maggio torna la Sagra delle Alfonsine, che giunge quest'anno alla sua 39esima edizione. I famosi spaventapasseri accoglieranno di nuovo il pubblico ad Alfonsine lungo il percorso cittadino che si snoda da piazza della Resistenza a piazza Gramsci (che ospiterà anche attività per i più piccoli), assieme con numerose proposte gastronomiche e artistiche e a vivaci momenti di aggregazione. Nelle quattro serate di festa sarà possibile ammirare le attività delle associazioni, vedere i saggi sportivi e godere del buon cibo e della convivialità, della tradizione e dello svago.

Giovedì ci saranno gara podistica, esibizione di judo e l’esibizione del coro della scuola primaria di Alfonsine; a seguire esibizione del Coro dell’Università popolare per adulti "Umberto Pagani"; alle 21 lo spettacolo "Rising star show" del gruppo Arca; venerdì sfilata di moda a cura della rete di imprese Alfonsine e pedalata per le vie del centro che terminerà con l’inizio delle proiezioni fotografiche del fotoclub Controluce. Il venerdì ci sarà inoltre lo spettacolo di teatro-circo della compagnia Teatro Appeso, che sarà replicato anche il sabato, prima dello show dell’orchestra Luca Zack.

Infine, domenica mostra mercato di creativi, usato e modernariato, gimcana trattoristica, serata country in piazza della Resistenza e spettacolo del gruppo Milleluci in piazza Gramsci; per i più piccoli mercatino BabyEuro e letture allo stand di Casa Monti, nonché la premiazione della quarta edizione del concorso «Spaventapasseri. La sagra nei giardini».

Il centro sarà contornato da numerosi allestimenti: insieme agli immancabili spaventapasseri ci saranno macchine agricole, prodotti artigianali e mostre fotografiche, documentali e di oggettistica. L'aspetto gastronomico sarà curato da tre punti ristoro, dislocati in piazza Resistenza e corso della Repubblica, oltre alle attività produttive in sagra. La Sagra è organizzata dal Comune di Alfonsine in collaborazione con il Comitato volontari Sagra e le associazioni del territorio.

Il programma completo è disponibile sul sito www.comune.alfonsine.ra.it, dove è disponibile anche il regolamento per partecipare al concorso "Spaventapasseri: la sagra nei giardini".