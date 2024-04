Musica, giochi e gastronomia: Pieve Cesato si prepara alla Sagra della Campagna

Feste in aia e la vera ospitalità della campagna romagnola. Dal 30 aprile al 5 maggio Faenza ospita la "64esima sagra della Campagna di Pieve Cesato". Per sei giorni protagonisti buskers, giochi, musica, spettacoli, sfilate di auto e moto storiche, la tradizionale corsa con i somari e i balli attorno al falò. Protagonista anche un'area con lo stand gastronomico dove saranno serviti menu e piatti tipici della tradizione. L'appuntamento è in via Accarsi, 57.

Orari di apertura stand gastronomici

Martedì 30/04 - ore 19:00

Mercoledì 01/05 - ore 11:30 e ore 17:00

Giovedì 02/05 - ore 19:00

Venerdì 03/05 - ore 19:00

Sabato 04/05 - ore 11.30 e ore 18:30

Domenica 05/05 - ore 11:30 e ore 18:00

È possibile l'asporto tutti i giorni durante l’orario di apertura dello Stand. Mercoledì 1 e Domenica 5 maggio asporto possibile dalle 11.



Il programma

Martedì 30 aprile

ore 17.30 - Apertura iscrizioni corsa podistica

ore 19:30 - PARTENZA 33esima PODISTICA DELLA CAMPAGNA

Corsa Podistica Non Competitiva - Camminata Ludicomotoria su un tracciato di campagna di 10 Km o Mini camminata di 2 Km (link dell'evento: https://fb.me/e/55ZFwUxBF)

ore 20.30 - CONCERTO con ETILISTI NOTI band ? ? ?

ore 22.30 - La compagnia "TEATROLUNATICO" presenta "La notte degli elementi": acqua e fuoco, SPETTACOLO di BOLLE LUMINOSE e di GIOCOLERIA COL FUOCO

ore 23.00 - Accensione del GRANDE FALO’. 33esima "LOM A MAZ", BALLI con il DUO TRABADELL e il GRUPPO di RICERCA “ANTICHI BALLI”. Aspettando mezzanotte e maggio...SCHERZI, VINO E CIAMBELLA PER TUTTI

Mercoledì 1 maggio

ore 11.00 - VISITA alla CHIESA Arcipretale di Pieve Cesato (guidata dall’Arciprete don Claudio)

dalle ore 14.00 - apertura dell’ANGOLO DEI BAMBINI (area giochi… per tutti)

ore 14.00 - CONCERTO della band LES CLOCHARDS

durante tutto il pomeriggio ANIMAZIONI e TRUCCABIMBI, BUSKERS e GIOCOLERIA, a cura di LAURA Animazione e di HAPPY FAMILY

ore 14.30 - 1° RADUNO degli ASINI... A CAVALLO con gara di Asini a bastone e carota

ore 16.30 - CORSA DEI SOMARI (L’orario di inizio della corsa potrà subire variazioni in caso di maltempo)

ore 17.30 - SPETTACOLO di MARIONETTE “Storie appese a un filo”, presentato da ALL’INCIRCO

ore 18.30 - Piano bar e tanta musica con il gruppo DUODE'

durante la serata - INTRATTAMENTO e GIOCOLERIA con FABIUS il giullare

ore 20.30 - La Metallurgica Viganò e Maria Pia Timo presentano "ROMAGNALAND"

Giovedì 2 maggio

ore 20.30 - Concerto con il TRIO ITALIANO

Venerdì 3 maggio



ore 12.00 - PRANZO IN CAMPAGNA a MENÙ FISSO. Per info e prenotazioni: 338.2333669

ore 20.00 - 2° Sagri Raduno - RADUNO DI TRATTORI (link dell'evento: https://fb.me/e/gQcmOfOT8)

ore 20.15 - Gli amici dell’Allegria di Formellino presentano LA SFUIAREJA

ore 20.30 - CONCERTO di DANIELA PERONI & MIRKO GUERRA duo

ore 23.00 - Dj Set

Sabato 4 maggio



ore 9.00 - 14° RADUNO DI AUTO, MOTO e...Mezzi Agricoli di INTERESSE STORICO (link dell'evento: https://fb.me/e/hvPIlxoJKhttps://fb.me/e/hvPIlxoJK)

ore 14.15 - GIRO TURISTICO. Partenza delle auto e moto storiche convenute al Raduno con destinazione VILLA FERNIANI in via Firenze ad Errano (Faenza)

ore 18.00 - Concerto del CORPO BANDISTICO del COMUNE di FONDO - Val di Non (TN)

ore 19.30 - ANDRO presenta “PAGGIO E PAGGETTO”, un giullare ed il suo alter-ego burattino in uno spettacolo di giocoleria, alchimia, musica comica, trampoli acrobatici e fuoco

ore 20.45 - GALLO TEAM in concerto

ore 22.45 - Dj Set

Domenica 5 maggio

dalle ore 14.00 - apertura dell’ANGOLO DEI BAMBINI (area giochi per tutti)

ore 14.30 - LIVE MUSIC con WORK IN PROGRESS BAND

durante tutto il pomeriggio - ANIMAZIONI e TRUCCABIMBI, BUSKERS e GIOCOLERIA, a cura di LAURA Animazione e di NONNO BANTER 57

ore 14.30 - 1° RADUNO degli ASINI... A CAVALLO con gara di Asini a bastone e carota

ore 15.00 - VISITA alla CHIESA Arcipretale di Pieve Cesato (guidata dall’Arciprete don Claudio)

ore 15.30 - 30° TORNEO DI BARANDELL, GIOCO della tradizione popolare ROMAGNOLA

ore 17.00 - ANDRO presenta “LE VIE DEL TESORO”, uno spettacolo interattivo con arti di strada: giocoleria, magie, pupazzi, fuoco... scegli tu cosa farà l'artista!

ore 18.30 - Magia, clowneria, bolle di sapone giganti e tanta comicità con il KATASTROPHA SHOW, lo show dove il pubblico diventa parte dello spettacolo e con un final a sorpresa

ore 20.30 - CONCERTO della Band "70 MI DA 80"

Inoltre, tutti i giorni:

• Pesca di Beneficenza

• Mercatino dei Manufatti paesani

• Mostra “Il Teatro a Pieve Cesato e Mauro il suo direttore artistico“

• Mostra “Tom e Giovanni: due amici e due artisti a Pieve Cesato”

• Mostra di modellini e attrezzi agricoli, a cura dei F.lli Rosetti

• Lavorazione dei Vimini, a cura di Giuseppe Bucci