Profumi e sapori della cucina romana: arriva il Festival della Carbonara

Un pizzico di romanità in riviera. In occasione della "Primavera Marittima" a Cervia si propone il format "Fetival della Carbonara - Cucine Romane". Un viaggio gastronomico nella Capitale, attraverso specialità e prodotti tipici romani di grande qualità

Piazza Garibaldi verrà addobbata a festa per trascorrere insieme quattro giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti romani e di tanto divertimento. Appuntamento dal 25 al 28 aprile, con gli stand aperti il giovedì, il venerdì e il sabato dalle 11 a mezzanotte e la domenica dalle 11 alle 22.30.

Saranno sempre presenti gli street chef con i loro piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati accompagnate da birra. In programma anche una esibizione del cantautore Beppe Spina che propone la grande musica popolare romana, venerdì alle 21, mentre sabato la band HBH, The Heartbreak Hotel, ripropone i migliore classici dagli anni '60 ad oggi. Ingresso gratuito.