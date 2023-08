Musica, golosità, fuochi artificiali e il "trio" Cevoli - Giacobazzi - Pizzocchi alla Sagra del Buongustaio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Torna dal 17 al 23 agosto il tradizionale appuntamento con la Sagra del Buongustaio a Reda di Faenza. Si tratta della 24esima edizione dell'appuntamento che abbina deliziosi piatti gastronomici a spettacoli emozionanti. Tutte le sere lo stand gastronomico apre alle 19 (domenica 20 anche alle 12) e alle 21.30 partono invece gli spettacoli che propongono musica e comicità.

Il programma

Il 17 agosto si comincia con "Rock in Movie" che propone un repertorio rock tratto dalle colonne sonore cinematografiche. Super appuntamento il 18 agosto: sul palco tre comici d'eccezione come Paolo Cevoli, Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi: prevendite su Vivaticket. Si prosegue il 19 agosto con la Jovaband per ascoltare i successi di Jovanotti, poi il 20 agosto tocca alla band Anthera. Il 21 agosto c'è la musica dei Qluedo e il grande ritorno dei fuochi d'artificio. Il 22 agosto largo ai Moka Club e finale il 23 agosto con i JBees e i successi dei Bee Gees.