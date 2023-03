Deliziosi piatti marinari e tanti spettacoli alla Sagra della Seppia

Prezzo non disponibile

A Pinarella di Cervia torna la Sagra della Seppia, la tradizionale festa di apertura della stagione primaverile. Protagonista la cucina marinara con piatti della tradizione pieni di profumi e sapori. Dal 13 al 19 marzo lo stand gastronomico è aperto tutte le sere in piazza Premi Nobel. Nel weekend, il sabato e la domenica, anche a pranzo. Le serate saranno animate da musica, balli e intrattenimento. Nel fine settimana, in via Tritone si aggiunge anche la Fiera di San Giuseppe con spettacoli, intermezzi musicali e il tradizionale mercatino.