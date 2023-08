Gusto, gare culinarie e spettacoli alla Sagra delle Sfogline

Dal 24 al 30 agosto, a Massa Lombarda, torna l'appuntamento con la Sagra delle Sfogline nell'area feste di via Rabin. La celebre sagra che vede il suo culmine nella famosa gara delle sfogline nel corso della quale, massaie e non, si sfidano in velocità e destrezza tirando la sfoglia per farne tagliatelle da gustare con un ottimo ragù. La sagra è legata all’attività speciale del fare o tirare la sfoglia con il matterello, esaltando il lavoro della sfoglina – colei che tira la sfoglia con il matterello – e valorizzando una tradizione che oggi rischia di perdersi.

Il programma

Lo stand gastronomico è aperto tutte le sere dalle ore 19 alle ore 22.30, dove si potranno gustare le famose tagliatelle rigorosamente fatte a mano. Prenotazioni: Aurora 370 3076255, Sahara 334 8638659. Largo anche a intrattenimento e spettacoli: il 24 agosto (ore 21) Lena & Luke, 25 agosto (ore 21) Anna Romano, 26 agosto (ore 20.30) 36° Gara delle sfogline (gara storica per professionisti, amatori e giovani), a seguire Gus e Pepis, 27 agosto (ore 21) Mago Matteo, 28 agosto (ore 21) Ani e Mario, 29 agosto (ore 21) Elisa ed Enrico, 30 agosto (ore 21) Vittorio Bonetti.