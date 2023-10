Giochi a squadre, animazione e gastronomia: arriva la Sagra del Passatello

Indirizzo non disponibile

Il Palasavio a Savio di Cervia è pronto a ospitare nei prossimi due fine settimana la Sagra del Passatello, che vedrà alternarsi eventi, alcuni dedicati ai bambini, accanto all'apertura di stand gastronomici con prodotti del territorio. L'iniziativa si svolge sabato 7 e domenica 8 ottobre con replica il week end successivo, 14 e 15 ottobre. La prenotazione è richiesta solo per i pranzi domenicali, chiamando al numero 334.7719481. Gli stand avranno sia menu alla carta che possibilità di asporto. Previsto un angolo bar.

Il programma

Sabato 7 ottobre, dalle 15 in Piazza Caduti Civili una caccia al tesoro sul tema "Savio in cerca del tesoro con Te", con giochi per bimbi dai 7 ai 13 anni. Alle 19 apertura degli stand gastronomici, con diverse tipologie di offerte. La cucina chiude alle 22.30.

Domenica 8 ottobre dalle 10.30 apertura delle Bancarelle degli Antichi Mestieri e del Mercatino medievale a cura dell'associazione "Schola Hominum Borgi". Dalle 12.30 riaprono gli stand gastronomici, con prenotazione fino a esaurimento posti. Dalle 13.30 parte l'animazione per bambini con il Clown Caramello che durerà fino alle 16. Alle 19 riaprono gli stand gastronomici con chiusura alle 22.30.

Si riparte sabato 14 ottobre con l'iniziativa a squadre nell'area verde della sagra denominata "Jack Frost e le 5 leggende". La sera alle 19 riaprono gli stand gastronomici con chiusura della cucina alle 22.30.

Il giorno successivo, dalle 10 alle 17 l'associazione "Flos-Ferri" terrà delle lezioni dal tema "L'arte della scherma". Alle 11 in piazza Caduti Civili la santa messa con la benedizione dei trattori anticiperà il pranzo domenicale con apertura dalle 12.30. Dalle 14 inizia l'esibizione dei Pasquaroli di Lido di Savio che terranno compagnia con la loro musica tradizionale. Alle 19, apertura degli stand con chiusura alle 22.30.