Mostre, concerti e tante prelibatezze: riparte la Sagra della porchetta e del tortellino

Manca poco a Lavezzola per la 41esima edizione della Sagra della porchetta e del tortellino, in programma dal 16 al 19 maggio. La tradizionale manifestazione porta nel paese circa 10mila visitatori, tra tradizioni, mostre, musica, giochi e spettacoli, ma soprattutto tante specialità gastronomiche. A dominare la scena sono i tortellini e la porchetta, cotta da oltre 40 anni nello stesso camino nel bel mezzo della festa.

Giovedì dalle 19 si tiene l'"Anteprima Sagra", con l'hamburger party e musica dal vivo con i Reveerse. Il menu dello stand gastronomico offre hamburger, patate fritte, piadina con affettati e tre tipologie di birra. Per questa prima serata non saranno disponibili porchetta e tortellini.

Venerdì 17 Maggio alle 19 ci sarà l'apertura dello stand gastronomico, del mercatino degli hobbisti e della mostra quadri "Borgottiana". Attivi anche il Porky's Bar, Pork&Chips e il Porquito (con aperitivi e cocktail). Alle 20 sfilata delle Majorettes, alle 21 antiche danze popolari presso il borgo, alle 21.15 i Flints (Palco in Piazza Mazzini) e alle 21.30 musica con Dj Tronk & FornaVoice (al Porquito).

Sabato 18 Maggio, la mattina alle 7.30 raduno cicloturistico Lavezzolese, alle 9 apertura del Porky's Bar con bomboloni. Alle 12 apre lo stand gastronomico e il Pork&Chips. Alle 13.30 spettacolo per bambini “In festa con le creature delle favole” (presso lo stand Gastronomico). Alle 15 gioco "Piazza contro Buca" al campo sportivo. Dalle 19 riaprono stand gastronomico, mercatino degli hobbisti e la mostra quadri "Borgottiana". Alle 21.15 concerto in Piazza Mazzini con i Gemboy, mentre alle 21.30 musica con Dj NisCris, Dj Zago & Koster Voice (al Porquito).

Domenica 19 maggio alle 6.30 al via la gara di pesca sportiva amatoriale (presso Agriturismo Massari). Alle 9 apre i porky's bar con i bomboloni e alla stessa ora appuntamento con il Raduno delle Auto d'Epoca. Dopo l'apertura dello stand alle 12, alle 15 Caccia al tesosrto in piazza Mazzini e alle 16 un laboratorio creativo per bambini. Alle 19 riapre lo stand gastronomico, mentre la serata sarà allietata dallo show “A sla pasen’ a treb” a cura della compagnia teatrale G.A.D. cittá di Lugo (Palco in Piazza Mazzini), alle 20.45, mentre alle 21 spettacolo presso il borgo di antiche danze popolari. Alle 22 chiude la sagra la tombolata con 1.500 euro di montepremi. Appuntamento in Piazza Mazzini.

Per tutta la durata della sagra oltre allo stand gastronomico, il sabato e la domenica dalle 11 possibilità di asporto dei tortellini e della porchetta e dalle ore 12 saranno serviti a pranzo. Inotre ci sarà il luna park in piazza Tiziano e la mostra Dart a Villa Verlicchi, con ingresso a offerta libera. Il ricavato andrà in beneficenza allo IOR (Istituto Oncologico Romagnolo)

Per qualunque altra informazione è possibile contattare l'organizzazione sulla pagina Facebook della Sagra, o al numero 3517607957 (anche WhatsApp) o ancora scrivendo a info@sagralavezzola.it.