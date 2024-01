Per la Festa di San Paolo Massa si prepara alla Sagra del Sabadone

Come è tradizione, da oltre vent’anni, in occasione delle festività di San Paolo, patrono di Massa Lombarda, la Pro Loco allestirà lo stand in Piazza Matteotti, in pieno centro storico, per la vendita di un prodotto tradizionale, ripreso da una antica ricetta che si tramanda da generazioni, custodita gelosamente e che abbiamo voluto rivalutare: il Sabadone, ormai diventato il dolce di San Paolo.

Un dolce tipico dove, come è intuibile dal nome, l’ingrediente fondamentale è la “saba”: uno sciroppo di uva ottenuto dalla bollitura prolungata del mosto stesso fino a quando non si trasforma in una specie di crema molto densa. Oltre alla saba il prodotto contiene altri ingredienti quali farina di castagne, mostarda, etc.

Lo stand della Pro Loco l'asporto sarà disponibile nei seguenti giorni e orari: domenica 21 dalle 10 alle 13; martedì 23 dalle 10 alle 13; mercoledì 24 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; giovedì 25, giorno di San Paolo, dalle 9 alle 19; venerdì 26 dalle 10 alle 13; sabato 27 dalle 10 alle 13. Sabato si terrà anche il Mercatino degli hobbisti, sempre a cura della Pro loco di Massa Lombarda.