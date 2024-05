Sapori tradizionali, intrattenimento e cultura protagonisti alla Sagra di San Macario

Il Centro Culturale “Il Seme”, in collaborazione con la Parrocchia di Piangipane e con il patrocinio del comune di Ravenna, organizza la Sagra di San Macario che si svolgerà dal 9 al 16 maggio 2024. Durante la Sagra saranno proposti un ricco programma di intrattenimento adatte a tutte le età e sarà possibile cenare allo stand gastronomico con un menù con cappelletti, passatelli, la carne ai ferri, il risotto e il pesce fritto, oltre allo stand della Pizza fritta.

Il tema del Programma culturale della Sagra di quest’anno è “Racconti di vita e di emozioni”. Saranno allestite anche tre mostre fotografiche con spaccati di vita e di storia cittadina. Durante tutta la Sagra sarà percorribile il Labirinto unicursivo realizzato in occasione della giornata mondiale del Labirinto “Walk as one at 1, camminiamo insieme per la pace” del 4 maggio.

Il programma

9 maggio 2024

Ore 18.00 Apertura Stand dei giovani Tendone Spettacoli

Ore 18.00 Apertura Stand Pizza Fritta

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico

Apericena con musica dal vivo “L’APE DI BURDEL” curato dall’Unità Pastorale Giovanile Camerlona-Piangipane-Santerno.

Il menù prevede: drink, stuzzichini e taglieri romagnoli

Accompagneranno la serata: I Pargonz, Ilaria Tampieri, Y0 Smeraldo (Thomas Cangini Bertoli)

10 maggio

Ore 18.00 Apertura Stand Pizza Fritta

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico

Ore 20.45 BILLO CIRCUS

Il circo del clown Billo: risate assicurate per tutta la famiglia.

11 maggio

Ore 15.00 LA COMPAGNIA D’ARME MALALUNA presenta

Rievocazione Medioevale

Associazione di rievocazione medioevale che rievoca il periodo dal 1380 al 1420

Ore 18.00 Apertura Stand Pizza Fritta

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico

Ore 19.00 Campo da beach. Partita di beach volley femminile over

L’Associazione Culturale “Siamo seri” a conclusione dei laboratori di teatro per adulti e bambini a Piangipane, presenta i saggi con protagonisti gli studenti dei corsi:

ore 20.15 “Cappuccetto e Cappelletti” con Melissa Fanti, Viola Dell’Olio, Margherita Boattini, Julian Dal Pozzo, Giulia Fortuna, Franco Gosta, Gabriel Rotari, Erlisa Rakipaj, Cesare Morfino, Bianca Lotti, Beatrice Bussi, Giada Geminiani, Mario Delunas. Regia e guida Cristina Ricci & Linda Compagnoni.

Ore 21.00 “Le ragazze e Claudio” con Angela Tarozzi, Laura Gattamorta, Chiara Brighi, Tiziana Passalacqua, Claudia Guerrini, Giulia Plazzi, Enza Filoso, Alberta Rambelli, Francesca Campiani e Claudio Donati. Regia Matteo Dalmonte

12 maggio

Ore 15.00 MACARIADI Giochi per Bambini e ragazzi

Ore 15.00 Campo Sportivo Esibizione di Tiro con Arco

Ore 18.00 Apertura Stand Pizza Fritta

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico

Ore 21.00 GROOVE UP Band - Only Good Music

Formazione: Alessandra La Rosa voce, Mirko Canini chitarra, Denis Montalti basso, Mirko Serafini batteria e voce

13 maggio

Ore 18.00 Apertura Stand Pizza Fritta

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico

Ore 20.45 La Compagnia dialettale “Cumpagnì dla Parochia” di Carpena presenta la commedia in dialetto romagnolo “DO… OV” Commedia brillante in 3 atti di Romano Comandini



14 maggio

Ore 18.00 Apertura Stand Pizza Fritta

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico

Ore 19.00 Campo da beach volley. Partita delle vecchie glorie piangipanesi.

Ore 20.45 Il Centro Culturale “Il Seme”

Invita all’incontro STORIE DI VITA E DI EMOZIONI con lo scrittore

FRANCESCO VIDOTTO

15 maggio

Ore 18.00 Apertura Stand Pizza Fritta

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico

Il Gruppo Sportivo Piangipane U.S. ACLI organizza

23° Memorial Don Silvio Danesi

Corsa podistica non competitiva 8-3 km (Ore 18.30 Ritrovo, Ore 19.30 Partenza)

Ore 21.00 NICOLAS SHOW VARIETA’

Dove tutti i sogni diventano realtà, un viaggio all’interno del varietà

16 maggio

Ore 18.00 Apertura Stand Pizza Fritta

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronimico

Ore 20.45 Spettacolo dei ballerini romagnoli

“Gruppo folk ballerini…ALLA CASADEI”

Ore 23.00 Grande SPETTACOLO PIROTECNICO