Sport, sapori e natura: Casola Valsenio si prepara alla Festa del Tartufo

Si apre la stagione turistica per Casola Valsenio con l'appuntamento, domenica 10 marzo, dedicato al tartufo primaverile. Il programma della prima manifestazione dedicata all'enogastronomia del territorio prevede alle 9 la partenza per il trekking del tartufo, con ritrovo al parcheggio del cimitero.

La gara è lunga 6 chilometri, della durata di circa tre ore con un dislivello di 400 metri durante il percorso. La partecipazione è gratuita, con prenotazione consigliata in Pro loco.

Dalle 10 in centro storico ci sarà fino a sera la possibilità di acquistare questa prelibatezza della terra nella mostra-mercato del tartufo, con bancarelle di prodotti gastronomici. Sempre in tema di gusto, dalle 11.30, in piazza Sasdelli verrà aperto lo stand gastronomico con piatti a base di tartufo, a cura della Pro loco di Casola.

Nel parco, alle 14.30, si potrà ammirare la dimostrazione di ricerca a tempo con cani da tartufo. Nel pomeriggio spazio agli intrattenimenti per grandi e piccini.

Nei quindici giorni precedenti la festa, i ristoranti casolani aderenti all'iniziativa vi aspettano con piatti a base di tartufo, per l'elenco completo consultare il sito della Pro Loco www.proloco-casolavalsenio.blogspot.com.

Per informazioni e prenotazioni alle escursioni contattare la Pro loco di Casola Valsenio, via Roma 48/A, al numero 0546.73033 (martedì, venerdì e sabato 10.30 - 12.30) oppure scrivere a proloco.casolavalsenio@gmail.com. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà il 17 marzo.