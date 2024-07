L'oro bianco di Cervia si fonde con le prelibatezze italiane: torna "Sapore di Sale"

Tradizione, cultura, gastronomia e rinascita della salina, con uno sguardo ad una dimensione internazionale. Torna dal 5 all’8 settembre la festa dedicata al sale dolce di Cervia, il cui programma è stato presentato all’Osteria Bartolini di Cervia, alla presenza del sindaco Mattia Missiroli, della direttrice Cooperdiem Serenella Vasini, del curatore del programma Nevio Ronconi, del presidente del Parco della Salina di Cervia Giuseppe Pomicetti, del presidente del Gruppo Civiltà salinara Oscar Turroni e del presidente della Cooperativa Atlantide Massimo Gottifredi.

Per quuattro giorni, il sapore del sale si fonde col sapore della ritrovata raccolta del famosissimo sale dolce. Tutti gli incontri sono sotto il segno del piacere di incontrare bella gente e buoni prodotti, dalla nostra regione, dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Lombardia alla Campania. Il filo conduttore è il sale, che dà sapore al cibo e alle relazioni umane. Tutti gli appuntamenti in programma sono dedicati al mondo salinaro della città; il momento più emozionante ed evocativo sarà come sempre l’arrivo della Burchiella con il suo carico di sale (Armèsa de Sel), prodotto nella salina Camillone. Sabato pomeriggio al suono della sirena alle ore 16.30 si potrà assistere alla suggestiva rievocazione storica.

Tra le novità un focus su Grazia Deledda e la Sardegna

Focus su Grazia Deledda e la Sardegna. All’insegna del gusto la cena inaugurale di giovedì alle 20.30 al ristorante Officine del Sale dove lo chef Dimitri Contessi preparerà una cena a più mani con gli chef di ChefToChef dedicata alla cucina romagnola e sarda. Infatti la Sardegna e la Premio Nobel Grazia Deledda saranno parte dei temi ricorrenti della festa di quest’anno partendo qualche ora prima della cena con l’appuntamento alle ore 17 al Magazzino del Sale Torre per le letture delle Novelle Cervesi, nonché la presentazione del libro “Grazia Deledda a Cervia. Voci dal mare e dal vento” (Longo editore).

Sul fronte cibo di strada. Entra in scena una strepitosa proposta di specialità emiliane con il food Truck “Gusto Parma” e il Food Truck “Bar Stellino” di Bologna, dalla pizza fritta alle tigelle, dal prosciutto di Parma alla mortadella di Bologna, dagli anolini ai taglieri dei salsamentari. Nel filone della gastronomia emiliana sono previste le degustazioni al Magazzino del Sale di specialità bolognesi proposte dalla “Regina del Tortellino” e dai salsamentari.

Sotto la Torre San Michele la proposta gastronomica si arricchisce con i nuovi stand del Ristorante ravennate Aurora Osteria e Cucina, del Ristorante Don Abbondio di Forlì e Santa Piada. Amplia il suo spazio sulla banchina del portocanale anche Sale Dolce che propone le pizze gourmet e altre specialità del ristorante adiacente.

Tante le conferme dal territorio e da tutta Italia

Sotto la Torre si confermano la loro partecipazione l’Osteria Bartolini, l’Osteria La Campanara, i ristoranti Mercato Coperto - Casa Spadoni e il Ristorante Essentia. L’Associazione Italiana Sommelier - AIS Romagna, ci sarà con il Banco d’assaggio tutte le sere alle 18 e propone la degustazione dei vini del territorio romagnolo, in collaborazione con il Consorzio Vini di Romagna. La novità è che verrà allestito il banco della mescita all’aperto, direttamente nel piazzale della Torre San Michele. Ritorna a Cervia Slow Food di Cagliari che porterà il sale di Sardegna in varie declinazioni di aromi alle erbe spontanee, con la degustazione in abbinamento ai prodotti del territorio sardo. Gli accostamenti saranno presentati da Carla Erdas, Fabrizio Mascia esperti di sale gourmet, e Raimondo Mandis, fiduciario Slow Food della condotta di Cagliari.

Non manca l’appuntamento neppure la super premiata mozzarella di bufala campana con la speciale produzione al Sale Dolce di Cervia.

Presente l’ospite fisso Associazione Salviamo i Mulini di Trapani, che quest’anno oltre al banco del sale e prodotti trapanesi, propone un momento di degustazione con l’apertura di una latta di tonno sott’olio, il cannolo siciliano e i meloni di Paceco, col cuoco Paolo Pecorella.

Il calendario degli appuntamenti

Giovedì 5 settembre

Tanti incontri al Magazzino del Sale Torre. Alle ore 17 incontro su Grazia Deledda, tra il mare e la salina con letture e presentazione del libro “Grazia Deledda a Cervia, voci dal mare e dal vento” curato da Marisa Ostolani. Oltre alle voci narranti di Annalisa Teodorani e Annalisa Santini, si potranno ammirare le foto di Michela Mazzoli e Giovanna Sarti.

Alle 18.15 la degustazione della freschissima Mozzarella di Bufala campana, produzione speciale al Sale Dolce di Cervia, della Cooperativa Don Peppe Diana che opera nei terreni confiscati alle mafie di Libera Terra.

Subito dopo l’inaugurazione della festa, alle ore 19.15 assaggio in una anteprima molto speciale del Panettone artigianale Flamigni preparato per il Parco della Salina.

Alle 20.45 alle Officine del Sale, cena inaugurale a tema “Romagna e Sardegna”, con la collaborazione di chefToChef Emilia-Romagna e lo chef del ristorante ospitante.

Venerdì 6 settembre

Alle 10 il Magazzino del Sale Torre apre le porte per la consegna da parte del Gruppo Civiltà Salinara, delle Borse di Studio ai due migliori studenti dell’Istituto Alberghiero di Cervia “Tonino Guerra”.

Alle 10.30 il convegno “L’agricoltura coltiva il Sale”, curato da Confagricoltura e Parco della salina di Cervia. Tappa conclusiva di 4 appuntamenti nei luoghi delle saline italiane per presentare il progetto di valorizzazione della salicoltura.

Alle 17 protagonisti Slow Food Ravenna e Ferrara al Magazzino del Sale Torre in collaborazione con il Parco del Delta del Po, per la presentazione e degustazione dei Marinati di Comacchio. Presenti Barbara Monti e Francesco Martina di Slow Food di Ravenna e Ferrara, oltre al direttore del Parco del Delta del Po Massimiliano Costa.

Alle ore 18.30, sempre al Magazzino del Sale, l’iniziativa Da Nuoro a Cervia. I Menu Deleddiani. Dalla scrittura alla tavola, a cura dell’associazione Menu Deleddiani. Il progetto Menù Deleddiani si propone di valorizzare, promuovere e diffondere quei contenuti preziosi custoditi all’interno dei testi della scrittrice, diventando interprete di punti di vista sul quotidiano e sul sano esistere, con particolare attenzione al buon cibo. L’incontro si conclude con un’importante cena sarda con antipasti, primi piatti e pietanze dell’isola deleddiana. L’evento si svolge in collaborazione anche l’Associazione Sardi in Romagna e con l’Associazione Grazie Deledda, una Nobel a Cervia.

Sabato 7 Settembre

Alle 8 partenza da Cervia, alla volta di Bologna, delle biciclette della Divina Ciclostorica Fiab, con cesti carichi di sale. Le bici percorreranno la Via del Sale per l’approvvigionamento dei norcini bolognesi. Destinazione la Cineteca di Bologna nella giornata dedicata alla “Romagna Solatia”, dolce paese.

Alle 15, Annullo postale per l’Armesa de sel, in programma alle ore 16.30 nel Porto Canale.

Alle ore 17 riprendono gli appuntamenti al Magazzino del Sale Torre, a partire dal “Cappero Bio di Mezzano” che incontra il sale Dolce di Cervia con il produttore, il presidente della Salina Giuseppe Pomicetti e il vice sindaco di Cervia Gianni Grandu. Conduce l’incontro Letizia Magnani.

Alle 18.30 passaggio del testimone agli amici trapanesi che come tutti gli anni portano in dote i prodotti della Sicilia con la degustazione del tonno sott’olio, il cannolo siciliano e il melone di Paceco, col supporto del cuoco Paolo Pecorella e il presidente dell’Associazione Salviamo i Mulini di Trapani Giuseppe Carpinteri.

Alle 19.30 protagonista la Sardegna con Slow Food Cagliari che ci parla delle Saline di Sant’Antioco e Contivecchi. Il presidente Raimondo Mandis conduce la presentazione e gli assaggi dei prodotti sardi e sali aromatizzati.

In piazza Garibaldi appuntamento con l’imperdibile “Fuoco al Mito”, per assistere alla spettacolare cottura tradizionale di una forma di Parmigiano Reggiano.

Domenica 8 Settembre

Alle ore 11 Cervia accoglie Bologna “La Grassa”, culla della buona tavola e del buon gusto con i prodotti della tradizione culinaria petroniana: la Società di Mutuo Soccorso tra Salsamentari di Bologna, una delle più antiche associazioni d’Italia che aggrega le più importanti realtà gastronomiche della città, porta simbolicamente i prodotti del Tagliere dei Salsamentari, in primis la mortadella. Il Food Truk “Bar Stellino” di Loris Marcheselli propone quattro prodotti del Tagliere dei Salsamentari (De.Co): la mortadella, la tigella, lo squacquerone e il friggione.

Dalle ore 17 alle ore 19.30 al Magazzino del Sale Torre, laboratori Gastronomici dedicati alla Gastronomia Bolognese (i Tortellini in Brodo, le Tagliatelle e il vero ragù alla bolognese, la Mortadella e i vini del Consorzio Vini Colli Bolognesi).

Dalle ore 15.30 Porto Canale e banchina del Piazzale dei Salinari, “Armesa de Sel”, replica della tradizionale rievocazione storica della Rimessa del Sale con la distribuzione rituale del sale al pubblico.

Ore 20.30 alla Locanda Acervum, Cena a quattro mani con la cucina della Locanda dello chef Domenico Magnifico e la cuoca bolognese di Castiglione dei Pepoli Lucia Antonelli “la regina del tortellino”. La cena festeggia i 20 anni del Presidio Slow Food per il Sale Artigianale della Salina Camillone e il gemellaggio tra la Salina di Cervia e la Mutua Salsamentari di Bologna.

Appuntamenti con la fotografia

Giovedì 5 settembre, al Magazzino del Sale Torre alle ore 21, inaugurazione della mostra fotografica Aquadulcis, il progetto fotografico finalista del premio Portfolio Italia 2024 di Luana Viaggi.

Venerdì 6 settembre, alla sala Rubicone alle ore 20.45, inaugurazione della mostra fotografica La caveda de sèl, dedicata alla raccolta del sale e tutto ciò che circonda la Salina.

Tutti i giorni in Salina

Tutte le sere nel cuore della salina al ristorante “Acervum”, in via Madonna della Neve 15, il “Tramonto al Sapore di Sale” con cocktail, birra e taglieri al sale di Cervia.

Per gli amanti della natura sono in programma diverse escursioni giornaliere all’area naturalistica e produttiva delle saline di Cervia a cura di Cooperativa Atlantide (www.atlantide.net; salinadicervia@atlantide.net). Si terranno anche visite guidate alla salina Camillone con il Gruppo Culturale Civiltà Salinara per vedere la raccolta del sale con gli antichi attrezzi in legno e ascoltare il racconto dei salinari.

Cervia Sapore di Sale è organizzata da Cooperdiem in collaborazione con Atlantide, gode del sostegno del Comune di Cervia, del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ravenna e del Parco del Delta del Po.

Info e aggiornamenti www.cerviasaporedisale.it

Come tutti gli anni è previsto un Pacchetto Turistico per Sapore di Sale, cirato da Cervia In per il Turismo e consultabile in www.discovercervia.com. Per info: info@discovercervia.com.