Tra narrativa e autobiografie prendono il via le "Serate con l'autore"

L’associazione di promozione sociale "Francesca Fontana" continua con la rassegna culturale “Serate con l’autore” in una iniziativa tutta cervese. In questa edizione verranno presentati tanti libri in 8 incontri nei mesi di ottobre e novembre. La rassegna gode del patrocinio del Comune di Cervia, che ha riconosciuto il successo raccolto dalle precedenti edizioni, in particolare per l’attività culturale svolta nell’entroterra cervese dall'associazione.

Mercoledì 11 ottobre alle ore 20:30, presso il centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina, 6d, saranno protagonisti Roberto Manzo e Piero Focaccia con il libro “Pensare che volevo fare il bagnino…”; Massimo Previato con il suo ultimo lavoro letterario “Il dono di Palanti” e infine Stefano Pieri con Eleonora Buratti con il libro “il Vagabondo del mare”.

Grazie alla collaborazione con associazione "Menocchio", sarà consegnata una litografia, di poche copie, acquerello ritoccato a mano di Luciano Medri dal titolo “Gabbiani in salina”.

Le opere

"Pensare che volevo fare il bagnino…" è un libro biografico che ripercorre la carriera di un personaggio della città di Cervia. Piero Focaccia, che ha portato nel mondo la romagnolità e la sua grande simpatia attraverso lo spettacolo. È stato Roberto Manzo, avvocato nella vita ma autore di importanti libri, a convincerlo in questa impresa sottoponendogli il progetto che lui ha approvato. Ecco quindi in questa pagine la sua lunga carriera, dal giovanissimo “bagnino” ai successi nazionali e internazionali, da Sanremo alle Tv, al cinema. Il ricavato dalla vendita andrà interamente in solidarietà.

“Il dono di Palanti” è un libro di guerra e pace, sogni e delusioni, dove la realtà si fonde con la fantasia. È ambientato nel periodo che va dalla Prima Guerra Mondiale fino al Ventennio, con in primo piano le vicende belliche e la nascita del fascismo. Tutto però si intreccia con la vita dell’artista Giuseppe Palanti e del tipografo Carlo Saporetti, i protagonisti. Il primo realizzerà un sogno, Milano Marittima, conducendo poi una battaglia contro gli affaristi senza ideali. Carluccio combatte invece a Caporetto, si salva ma la guerra condiziona la sua vita. Socialista e antifascista, pagherà la coerenza e metterà a repentaglio la famiglia. Entrambi amano l’arte e la bellezza, ma sono accomunati anche da una insofferenza nei confronti del potere.

"Il Vagabondo del mare" è un racconto di una persona con la pelle cotta dal sole, con una sfarinata di bianco lasciata dal sale. "Ma la libertà - racconta il protagonista - ha comunque un prezzo e io cominciavo a pagare quando uscito dall’acqua vedevo mamme, oppure nonne, con l’accappatoio in mano, aspettare il figlio o il nipote per coprirlo e proteggerlo dall’aria, mentre io continuavo a saltare, gocciolante, per non sentire freddo". La generazione dei letti a castello, negli anni Settanta e Ottanta, nel ricordo ironico e suggestivo dell’autore che ripercorre le tappe di un’infanzia e di un’adolescenza alla scoperta del territorio cervese, tra l’euforia estiva e il silenzio delle finestre invernali. Dalle avventure verso il mistero del Grand Hotel, quando era un edificio pericolante, ai giorni leggeri tra la spiaggia e la pineta intrecciata di rovi.

La rassegna “Serate con l’autore” si svolge con la collaborazione di: Asd Grama Pisignano Cannuzzo, Editore il Ponte Vecchio di Cesena, Linea Rosa Ravenna, Libera università per gli adulti di Cervia, associazione culturale il Menocchio, associazione Culturale Casa delle Aie, Consiglio di Zona nr.5 di Pisignano Cannuzzo, Agenda Filosofica, associazione Tolmino Baldassari, associazione culturale Castiglionese U. Foschi, Cervia la spiaggia ama il libro, Biblioteca M. Goia di Cervia, Linea Rosa Ravenna, Lions Club Cervia ad Novas, I luoghi d’autore percorsi letterari del comune di Cervia. L'iniziativa ha il sostegno di: Osteria la Ciurma Cervia, Bcc Romagnolo gruppo Bcc Iccrea e Focaccia Group Cervia.