Osservazioni del cielo e lezioni di astronomia all'aperto: torna la "Settimana della cultura Scientifica e Tecnologica"

Giunta alla ventiquattresima edizione, la "Settimana della cultura Scientifica e Tecnologica" di Faenza è una rassegna di eventi che si svolge da marzo a giugno, organizzata dagli enti che partecipano al Tavolo della Scienza.

Per questa edizione, il Gruppo Astrofili Faenza propone in calendario i seguenti eventi: mercoledì 13 marzo, dalle ore 21:00, Binocular Classroom al Parco delle Ginestre; giovedì 14 marzo, dalle ore 20:30, Osservazione del Cielo Primaverile presso il cortile delle scuole Carchidio-Strocchi; giovedì 11 aprile, dalle ore 20:30, Osservazione del Cielo Primaverile presso il cortile delle scuole Carchidio-Strocchi; Venerdì 12 aprile, dalle ore 21:00, Binocular Classroom al Parco delle Ginestre; sabato 13 aprile, dalle ore 15:00, Osservazione Diurna del Sole e della Luna presso il cortile delle scuole Carchidio-Strocchi; mercoledì 8 maggio, dalle ore 21:00, Binocular Classroom al Parco delle Ginestre; giovedì 9 maggio, dalle ore 20:30, Osservazione del Cielo Primaverile presso il cortile delle scuole Carchidio-Strocchi.



Binocular Classroom

Si tratta di lezioni di astronomia pratica svolte all'aperto, osservando il cielo col binocolo. Spesso ignorato e sottovalutato, un buon binocolo può dare soddisfazioni osservando la Via Lattea, la Luna e altri oggetti celesti, e per gli appassionati di astronomia dovrebbe essere il primo strumento a cui approcciarsi, e non il telescopio, come alcuni possono pensare. A ogni partecipante verrà affidato in prestito un binocolo 8x40, una torcia a luce rossa e un astrolabio. I partecipanti verranno guidati, da astrofili esperti, nell'osservazione autonoma del cielo con il binocolo, ricevendo nozioni base di astronomia, e osservando vari oggetti celesti interessanti. A fine serata verrà consegnata una dispensa. Indicato per adulti di tutte le età, e ragazzi sopra i 12 anni.

I posti sono limitati, ed è necessaria la prenotazione attraverso i contatti disponibili sul sito www.astrofaenza.it. In caso di maltempo, l'incontro sarà rimandato alla prima data utile, che verrà comunicata a coloro che hanno prenotato.Per chi è impossibilitato a partecipare in questa data, si consiglia di contattare il Gruppo Astrofili Faenza, che raccoglierà adesioni e preferenze per eventuali date alternative o future. È previsto un rimborso spese (a serata, per persona) di 10€ per le dispense e la manutenzione dei binocoli, ridotto a 8€ per i minori di 16 anni, e a 5€ per i soci ARAR e Gruppo Astrofili Faenza.

L'incontro è organizzato dal Gruppo Astrofili Faenza in collaborazione con ARAR (Associazione Ravennate Astrofili Rheyta), UAI (Unione Astrofili Italiani), Foto Flash e Nital. Nonostante le temperature in aumento col procedere della primavera, si ricorda che di notte può esserci un notevole calo termico rispetto al giorno, soprattutto in collina e in aperta campagna. Per passare una piacevole serata, senza soffrire il freddo, è consigliato vestirsi pesantemente considerando la temperatura prevista di notte, facendo particolare attenzione ai piedi (consigliate calze o calzini caldi). Inoltre si consiglia di avere con se qualcosa per coprirsi in caso di freddo, come giubbotto, guanti, berretta, sciarpa o scaldacollo. Sono raccomandate scarpe robuste o scarponcini per proteggersi da eventuale rugiada e fango.



Osservazione del Cielo Primaverile

Pubblica osservazione guidata del cielo, a occhio nudo e con i binocoli e telescopi dell'associazione. Si potrà osservare, nel corso di questi mesi, che le costellazioni invernali saranno via via meno visibili perché si avvicineranno al Sole e tramonteranno prima, mentre verso sud si troveranno le costellazioni primaverili, e a est in maggio faranno capolino le costellazioni estive. Giove sarà ancora visibile in marzo, ma in aprile e maggio sarà più difficile da osservare, perché si avvia verso la congiunzione col Sole.

Sarà anche visibile la Luna, in fase di falce crescente, in tutte e 3 le date. A causa di lavori in corso presso la sede, si entra dal cancello in Via Carchidio di fronte a via Silvio Pellico. L'incontro si svolgerà solo in caso di condizioni meteo favorevoli. Ingresso libero e gratuito. Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione usando i contatti disponibili sul sito www.astrofaenza.it.



Osservazione Diurna del Sole e della Luna

Pomeriggio dedicato all'osservazione del Sole con strumenti appositi per schermare la sua luce. Anche la Luna sarà visibile, e si potrà osservare con i binocoli e i telescopi dell'associazione, a un orario insolito per gli appuntamenti astronomici. A causa di lavori in corso presso la sede, si entra dal cancello in Via Carchidio di fronte a via Silvio Pellico. L'incontro si svolgerà solo in caso di condizioni meteo favorevoli.

Ingresso libero e gratuito. Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione usando i contatti disponibili sul sito www.astrofaenza.it.



Il depliant con tutti gli appuntamenti è disponibile su https://www.palestradellascienza.it/cms/images/eventi/2024/SettimanaScientifica2024.pdf.