Eventi in notturna con un esordio all'alba: tornano "Le stelle di Galla Placidia"

Compie vent'anni la rassegna "Le stelle di Galla Placidia" che per questa occasione modifica leggermente il suo cartellone e aggiunge ai tradizionali appuntamenti serali uno spettacolo all'alba. La prima giornata, dedicata al ballo dal titolo "Alba di Tango", si svolgerà infatti alle 5.30 di domenica 7 luglio mattina nel contesto del Bagno del Passatore di Lido di Dante. In scena le melodie argentine del duo Fancelli.

La rassegna prosegue fino al 9 agosto, con il resto degli eventi che avranno per location piazza San Francesco e gli attigui Antichi Chiostri Francescani e spazieranno dalla classica al jazz, dall’omaggio ai cantautori alla musica da film, dal tango alla musica irlandese. Tutti gli eventi sono gratuiti, senza prenotazione e iniziano alle 21.15.

Lunedì 8 luglio si torna alle esibizioni serali con il Quartetto Vivaldiano in “La follia del prete rosso” in scena agli Antichi Chiostri. Il 12 luglio si torna in piazza San Francesco con l'Orchestrona di Forlimpopoli protagonista di una serata di danze e balli popolari.

Mercoledì 17 luglio in piazza San Francesco arrivano i celti con il concerto dei Morrigan's Wake che propongono vent'anni di ballate e danze dall'anima irlandese. Il giorno dopo, giovedì 18, gli Antichi chiostri sono lo scenario dello spettacolo del Trio Albatros Medaglie Antiche. Omaggio a Puccini è l'appuntamento di venerdì 19 luglio in Piazza San Francesco.

Sabato 20 luglio si torna ai chiostri con il Trio Opera Viva e le loro melodie dal classico al jazz. Priscilla Ribas e Duomo Ensemble protagonisti mercoledì 24 luglio in piazza di una serata dedicata ai brani cinematografici dal tema "L'Essenza della musica sul grande schermo". Ancora in piazza San Francesco venerdì 26 luglio ospita il Roberta Montanari Quartet in una carrellata di successi internazionali, mentre lunedì 29 luglio, ai chiostri, l'attore Enrico Bonaventura e la pianista Cinzia Bartoli portano in scena "Chopin, la stanza accanto".

Luglio si chiude in piazza mercoledì 31 con il Quartetto i Corsari e le loro interpretazioni di "Gaber&Jannacci, i due corsari". Venerdì 2 agosto Ravenna incontra Chichester con lo spettacolo "Jon Grave: voci che traversano mari e storie" in piazza. Il "Revival, racconti e musica dei mitici anni '70 e '80" vede in scena in piazza San Francesco, il 7 agosto, il comico Vito e il Trio Fantasy. La rassegna chiude venerdì 9 agosto, ancora in piazza San Francesco, con il Concerto Lirico Voci d'Oltreocano e i talenti della Julliard e Manhattan School.