Grandi e piccoli insieme sul palco per quattro spettacoli con l'associazione "Galla & Teo"

Dopo aver completato il loro percorso di laboratorio e ideazione degli spettacoli, i piccoli e grandi attori dell’associazione "Galla & Teo APS", realtà attiva in campo teatrale e culturale da oltre vent’anni, sono pronti a presentare al pubblico l’esito del loro lavoro.

La rassegna di spettacoli comincerà domenica 28 aprile alle 21.00 al CISIM di Lido Adriano con “La storia delle nostre Disgrazie”, un lavoro in anteprima portato in scena da Sofia Caroli, Ilaria Persiani e Pietro Stradaioli, tre degli attori più “longevi” in seno all’associazione.

Li seguiranno il fine settimana seguente, nella bellissima cornice del Teatro Comunale “Walter Chiari” di Cervia, ben quattro gruppi che si alterneranno in tre giornate consecutive: venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio.

Tutti gli eventi prevedono un ingresso a biglietto, acquistabile online: il ricavato sarà destinato al sostegno e al miglioramento delle attività dell’associazione, dall’ampliamento dei suoi progetti didattici alle iniziative culturali per il territorio.

L’organizzazione delle serate è stata curata dalla Cooperativa LaCorelli. Per l’acquisto dei biglietti visitare il link https://gallaeteo.org/https://gallaeteo.org/



Programma

ANTEPRIMA

“LA STORIA DELLE NOSTRE DISGRAZIE”

Domenica 28 aprile | h. 21.00

CISIM | Viale Giuseppe Parini, 48, Lido Adriano (RA)

Per combattere la sua solitudine dopo la separazione da suo marito Lorenzo, Teresa decide di ospitare una giovane studentessa nel suo appartamento. Ed è così che Elena entra nella sua vita.

Regia di Sofia Caroli e Ilaria Persiani. Aiuto regia: Beatrice Cortesi.

Con Sofia Caroli, Ilaria Persiani, Pietro Stradaioli.



“MACBETIELLO”

Venerdì 3 maggio | h. 21.00

Teatro Comunale “Walter Chiari” di Cervia | Via XX Settembre, 125, Cervia (RA)

Una riscrittura del classico di Shakespeare con una sfumatura partenopea. Tra ricette culinarie, colpi di scena e personaggi assurdi si percorrono le vicende della nota tragedia.

Regia di Marco Montanari, Marco Saccomandi.

Con Lorenzo Bambi, Laura Basile, Italia Calenda, Alessandra Calvi, Rino Conventi, Francesco Della Penna, Stefano Fabbri, Filippo Fronzoni, Nicola Mattiello, Maddalena Morini.



“PRASINOFOBIA”

Sabato 4 maggio | h. 21.00

Teatro Comunale “Walter Chiari” di Cervia | Via XX Settembre, 125, Cervia (RA)

Paura di fallire, paura di non essere abbastanza, paura di ammalarsi: quanto tempo perdiamo ogni giorno ad avere semplicemente paura?

Una mattina il Signor M. si sveglia per recarsi al lavoro, ma non si sente bene a causa di una fobia un po' bizzarra. Per sua sfortuna, scoprirà presto di non essere l'unico.

Regia di Sofia Caroli, Giulia Montanari, Ilaria Persiani, Silvia Rossetti.

Con Pietro Arfelli, Sofia Caroli, Nicolò Casieri, Ethan D’Alessio, Matteo Donzello, Marco Generini, Pietro Mengozzi, Giulia Montanari, Ilaria Persiani, Gabriele Polignone, Matilde Potenza, Alessia Savarino, Mattia Spignoli, Pietro Stradaioli.



“NO, NON PREMERLO!”

Domenica 5 maggio | h. 17.30

Teatro Comunale “Walter Chiari” di Cervia | Via XX Settembre, 125, Cervia (RA)

Un misterioso regalo di compleanno si trasforma in un portale che trasporta un malcapitato ragazzino in un mondo di... videogiochi. Riuscirà a tornare indietro con l'aiuto dei suoi personaggi preferiti?

Regia di Rendy Anoh, Silvia Rossetti.

Con Benjamin Bompart, Simone Caccavallo, Leonardo Cavezzali, Simone Ferrotti, Leonardo Taglioni.



“RISVEGLI”

Domenica 5 maggio | h. 21.00

Teatro Comunale “Walter Chiari” di Cervia | Via XX Settembre, 125, Cervia (RA)

"Risvegli" è un inno alla vita in tutti i suoi aspetti, con particolare attenzione all’età più incredibile: l’adolescenza. Un percorso poetico attraverso un contrasto tra le parole originali dei giovani interpreti e testi classici.

Regia di Camilla Berardi, Marco Montanari.

Con Rossana Clemente, Rosa Laura Taila Colarossi, Simone Donati, Marta Ferrotti, Filippo Fronzoni, Gaia Grossi.