Pigiatura dell'uva, bontà da assaporare e tanti spettacoli alla Sagra del Vino Tipico Romagnolo

Si svolge dal 6 al 9 ottobre la 60esima edizione della Sagra del Vino Tipico Romagnolo di Cotignola. Un'occasione per celebrare la vendemmia in attesa del vino novello. Negli stand gastronomici della festa si possono trovare tante specialità tradizionali (cappelletti al ragù, curzul allo scalogno, cosciotto di castrato, piadina, sabadoni e tanto altro).

Alla buona cucina, si accompagnano eventi e spettacoli. Si parte giovedì 6 ottobre, alle 18.30, in piazza Vittorio Emanuele II con l'accensione della Fontana di Bacco e il brindisi inaugurale. In serata, alle 21, il concerto delle Onde Radio. Venerdì si parte alle 18 con l'apertura dei mercatini in centro, alle 21 in piazza concerto de I Big Band. Sabato dalle 18 mercatini aperti in centro storico e alle 21 in piazza concerto degli Abba Show. Domenica 9, tanti eventi per la chiusura della sagra: alle 10.30 la processione in centro storico, alle 11 il brunch contadino, dalle 15 mercatini dell'artigianato nelle vie del paese e in piazza la pigiatura dell'uva a piedi nudi, accompagnata dalla musica dei melardot e dallo show de Le comete di Romagna.