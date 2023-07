Dai Los Kamer a Rosario Smowing: oltre un mese di concerti con "Spiagge Soul"

Torna per la 15esima volta sulla riviera romagnola la rassegna "Spiagge Soul" col suo carico di ritmi e suggestioni, raccolti in tutta Italia e in giro per il mondo. Dal 12 luglio al 20 agosto la carovana multicolore riapproda sui lidi ravennati con oltre un mese di concerti in riva al mare.

Punti focali di questa edizione sono l’attenzione per le musiche popolari del mondo, l’amore confermato per le sonorità di New Orleans, ma anche una grande varietà di stili e generi esplorati, che vanno dal Blues al Funk, fino al Reggae e tutte le sfumature della musica afroamericana. Fra i tanti artisti presenti, i messicani Los Kamer, il gambiano Jabel Kanuteh, la cantante Ariane Salimata Diakite ma anche i Rumba de Bodas, Daiana Lou o l’argentino Rosario Smowing. Più tanti altri.

Il programma

Mercoledì 12 luglio - PAUL VENTURI CANTA BATTISTI - BagnOsteria Tarifa – Porto Corsini (Via Teseo Guerra, 35) - Orario: 22.00

Giovedì 13 luglio - LUCA BRIGHT SOUL MOOD - Ulisse Spiaggia 4 – Marina di Ravenna (Viale Lungomare, 78) - Orario: 21.30

DON HILARIO & NIÑA DEL MONTE – “Postas” - Finisterre Beach – Marina di Ravenna (Viale delle Nazioni, 242/c) - Orario: 06.00

VIENTOS FLAMENCOS - Bagno Kuta – Punta Marina Terme (Viale C Colombo, Stabilimento n. 6) - Orario: 18.00

J. SINTONI & THE BAD SAMARITANS - BagnOsteria Tarifa – Porto Corsini (Via Teseo Guerra, 35) - Orario: 18.00

Mercoledì 19 luglio - LOS KAMER - BagnOsteria Tarifa – Porto Corsini (Via Teseo Guerra, 35) - Orario: 22.00

Giovedì 20 luglio - JABEL KANUTEH & MARCO ZANOTTI – “Are you strong?” - Ulisse Spiaggia 4 – Marina di Ravenna (Viale Lungomare, 78) - Orario: 21.30

Sabato 22 luglio - CALLA MC + NSE - Finisterre Beach – Marina di Ravenna (Viale delle Nazioni, 242/c) - Orario: 22.00

Domenica 23 luglio - RUMBA DE BODAS - Bagno Kuta – Punta Marina Terme (Viale C Colombo, Stabilimento n. 6) - Orario: 18.00

CARIBBEAN DELIGHTS - BagnOsteria Tarifa – Porto Corsini (Via Teseo Guerra, 35) - Orario: 18.00

NEWEN AFROBEAT - Piazza Dora Markus – Marina di Ravenna - Orario: 21.30

Giovedì 27 luglio - CARLOS FORERO y CUMBIA PODER - Ulisse Spiaggia 4 – Marina di Ravenna (Viale Lungomare, 78) - Orario: 21.30

CRYSTAL THOMAS BAND - Piazza Dora Markus – Marina di Ravenna - Orario: 21.30

Venerdì 28 luglio TODD DAY WAIT & THE DUKES - Finisterre Beach – Marina di Ravenna (Viale delle Nazioni, 242/c) - Orario: 22.00

Domenica 30 luglio - ARIANE SALIMATA DIAKITE QUARTET - Finisterre Beach – Marina di Ravenna (Viale delle Nazioni, 242/c) - Orario: 06.00

CUCOMA COMBO - Bagno Kuta – Punta Marina Terme (Viale C Colombo, Stabilimento n. 6) - Orario: 18.00

ALTE FEULIP - BagnOsteria Tarifa – Porto Corsini (Via Teseo Guerra, 35) - Orario: 18.00

Mercoledì 2 agosto GATTAMOLESTA - BagnOsteria Tarifa – Porto Corsini (Via Teseo Guerra, 35)- Orario: 22.00

Giovedì 3 agosto - GILES ROBSON BAND - Ulisse Spiaggia 4 – Marina di Ravenna (Viale Lungomare, 78) - Orario: 21.30

Venerdì 4 agosto - UNA SERA CON… HARRY BELAFONTE - Finisterre Beach – Marina di Ravenna (Viale delle Nazioni, 242/c) - Orario: 22.00

Domenica 6 agosto - FUNKY 4 OF US - Bagno Kuta – Punta Marina Terme (Viale C Colombo, Stabilimento n. 6) - Orario: 18.00

SUPERMARKET - BagnOsteria Tarifa – Porto Corsini (Via Teseo Guerra, 35) - Orario: 18.00

Mercoledì 9 agosto - VONN WASHINGTON & THE FUNKY 4 OF US - BagnOsteria Tarifa – Porto Corsini (Via Teseo Guerra, 35) - Orario: 22.00

Giovedì 10 agosto - ARIANE SALIMATA DIAKITE - Ulisse Spiaggia 4 – Marina di Ravenna (Viale Lungomare, 78) - Orario: 21.30

Venerdì 11 agosto - DAIANA LOU - Finisterre Beach – Marina di Ravenna (Viale delle Nazioni, 242/c) - Orario: 22.00

Sabato 12 agosto- BAOBAB - La Plage – Lido Adriano (Viale Francesco Petrarca, 348) - Orario: 22.00

Domenica 13 agosto - LEBRON JOHNSON & ANDY PITT BAND - Bagno Kuta – Punta Marina Terme (Viale C Colombo, Stabilimento n. 6) - Orario: 18.00

SOUL MUNDO - BagnOsteria Tarifa – Porto Corsini (Via Teseo Guerra, 35) - Orario: 18.00

Lunedì 14 agosto - BANANA BOAT REGGAE PARTY - Finisterre Beach – Marina di Ravenna (Viale delle Nazioni, 242/c) - Orario: 22.00

Martedì 15 agosto - TONINO TREMILA - BagnOsteria Tarifa – Porto Corsini (Via Teseo Guerra, 35) - Orario: 18.00

Mercoledì 16 agosto - ROSARIO SMOWING - BagnOsteria Tarifa – Porto Corsini (Via Teseo Guerra, 35) - Orario: 22.00

Giovedì 17 agosto - THE INDIANS - Ulisse Spiaggia 4 – Marina di Ravenna (Viale Lungomare, 78) - Orario: 21.30

Domenica 20 agosto - BROWN STYLE - Bagno Kuta – Punta Marina Terme (Viale C Colombo, Stabilimento n. 6) - Orario: 18.00