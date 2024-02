Dalla grande musica internazionale al teatro: al via la nuova stagione di "MikroKosmi"

Otto appuntamenti, a partire dal 18 febbraio fino al 28 aprile, caratterizzeranno la XXVI stagione di "MikroKosmi", organizzata a Ravenna dall'associazione culturale Mikrokosmos. Alla grande musica, interpretata da artisti di fama internazionale e da giovanissimi talenti che si sono distinti in masterclass e importanti concorsi, si alternerà anche il teatro di prosa con la compagnia teatrale “Anime Specchianti” con la quale Mikrokosmos ha appena avviato una bella collaborazione. Gli eventi si svolgono di domenica mattina alle 11, nella Sala Corelli del Teatro Dante Alighieri

Il 18 febbraio aprirà la rassegna il duo ravennate composto da Filippo Mazzoli al flauto e Denis Zardi al pianoforte. Vincitori di decine di concorsi internazionali, hanno suonato per le più importanti società concertistiche in tutto il mondo. Il 25 febbraio Sala Corelli ospiterà una pianista di caratura internazionale: Gile Bae, olandese di origini coreane, si è perfezionata in Italia col Maestro Franco Scala (Accademia di Imola) e viene regolarmente invitata nei teatri più importanti del mondo.

Il 3 marzo sarà la volta del talento del giovanissimo pianista spoletino Edoardo Riganti Fulginei e il 10 marzo l’abituale appuntamento con “Mikrokosmi Off” vede protagonista l’Orchestra dei Giovani diretta da Marco Paganelli e Franco Emaldi. Il 17 marzo la compagnia “Anime specchianti” porta in scena Basta Dante: trovarsi a spiare una compagnia teatrale nel flusso creativo della sala prove può essere un'esperienza esilarante. L’incontro delle menti di una secchiona bacchettona, una yogi zen e una creativa sopra le righe potrebbe risultare esplosivo: tra dubbi, sconforto ed entusiasmi, attraverso aneddoti, curiosità e testi del grande Poeta. Con Francesca De Lorenzi, Martina Cicognani e Giorgia Massaro.

Il 7 aprile torna Denis Zardi con un recital pianistico introdotto dalla giovanissima chitarrista Emma Sofia Zardi. Il 14 aprile ci sarà Barbara Virtuosissima Cantatrice, concerto spettacolo dedicato a Barbara Strozzi, una sorta di rievocazione che tratteggia a tratti soffusi le atmosfere dei salotti veneziani di metà ‘600. Con la voce di Chiara Nicastro, Valeria Montanari al clavicembalo, la viola da gamba di Rosita Ippolito e la danzatrice Giorgia Massaro.

Il 28 aprile, a conclusione della rassegna, il pianista di Sassuolo (Mo) Federico Primiceri, 16 anni e un talento che già si è fatto notare.

E' possibile ricevere informazioni su biglietti e abbonamenti alla biglietteria del Teatro Alighieri. Ulteriori informazioni al numero 347.4310058.