Da Modugno a Dostoevskij a Russi al via la stagione del teatro contemporaneo

Lo spettacolo La casa dei Rosmer ha chiuso lo scorso martedì la stagione teatrale 2023/2024 di Russi, ma gli appuntamenti al Comunale però non sono terminati: venerdì 5 aprile inaugura la rassegna di teatro contemporaneo, tre titoli in cui altrettanti grandi classici – del teatro, della letteratura e della canzone d’autore – vengono riletti per generare nuove interpretazioni e sguardi originali.

Il primo appuntamento, venerdì 5 aprile, è con "Io provo a volare", omaggio a Domenico Modugno della Compagnia Berardi Casolari.

"Io provo a volare" e? una drammaturgia originale che racconta la vita di uno dei tanti giovani cresciuti in provincia pronti, sull’onda del mito, ad affrontare ogni ostacolo per realizzare il sogno di diventare artisti. Utilizzando la figura di Modugno come simulacro, si rende omaggio agli sforzi e al coraggio dei lavoratori in genere e dello spettacolo in particolare che, spinti dalla passione, si lanciano all’avventura in esperienze giudicate da tanti poco dignitose solo perche? meno visibili.

Il secondo appuntamento, venerdì 19 aprile, è con "Il grande inquisitore", con Flavio Albanese e Tony Marzolla, un lavoro prodotto da La Compagnia del Sole tratto da I fratelli Karamazov di Fëdor Michajlovi? Dostoevskij. Due fratelli, un aspirante scrittore e un aspirante monaco, due posizioni opposte, stessa tragedia familiare. Si confrontano, forse per la prima volta, vogliono salvarsi a vicenda tentando di portare l’altro alla propria visione della vita.

Il terzo e ultimo titolo è in programma venerdì 3 maggio e si tratta di 7 contro "Tebe de I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica": la tragedia di Eschilo affrontata con le tecniche del comico, miscelando alto e basso senza soluzione di continuità e costringendo lo spettatore a disposizioni emotive sempre diverse, fino a sperdersi nell'immaginario greco.

Gli spettacoli iniziano alle 20.45. Orari biglietteria: martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12; mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 È attiva anche la vendita on line sul circuito Vivaticket (www.vivaticket.com). Le prenotazioni si possono effettuare anche scrivendo una e-mail all’indirizzo teatrocomunalerussi@ater.emr.it oppure telefonando al numero 0544587690. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.