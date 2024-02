Dalle favole dei Grimm alla magia comica: parte a Lugo il cartellone teatrale per ragazzi

Con "Giro, giro, tondo" torna al Teatro Rossini di Lugo la rassegna di teatro per le famiglie, con la direzione artistica di Accademia Perduta/Romagna Teatro. Il cartellone prevede la messa in scena di tre spettacoli dedicati ai bambini. Ad andare in scena "I musicanti di Brema", domenica 18 febbraio, "Mago per Svago", il 3 marzo e "Valentina vuole" il 17 marzo.

La rassegna vuole introdurre i più piccoli nel magico mondo del teatro, facendo loro apprezzare, in compagnia dei genitori, dei nonni o degli zii, la bellezza dello spettacolo dal vivo, per far conoscere loro l'intensità del teatro e dei suoi protagonisti.

"I Musicanti di Brema" è tratto dalla favola dei Fratelli Grimm, realizzato da Marco Cantori, accompagnato sul palco da Giacomo Fantoni. Musiche di Diego Gavioli, e degli stessi Marco Cantori e Giacomo Fantoni. I protagonisti di questa favola sono un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senz’unghie e un gallo con un’ala rotta che, rifiutati dai padroni per via dei loro “difetti”, decidono di partire per la città di Brema dove vogliono farsi assumere dall’orchestra musicale cittadina. Durante il viaggio, in mezzo al bosco, s’imbattono nella casa dei briganti, dentro alla quale intravedono una tavola piena di cose buone da mangiare. Ma prima di sfamarsi bisogna liberarsi dei briganti e l’unico modo per riuscirvi è quello di collaborare insieme. Gli animali così raggiungono il loro scopo e trovandosi bene insieme si fermeranno a vivere nella loro nuova casa.

Domenica 3 marzo in scena "Mago per svago", spettacolo che unise circo e magia di e con Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi. Racconta di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, racconta di un assistente e del suo desiderio di conquistare la scena. La classica magia come la conosciamo, viene così riproposta in una forma inedita: una parodia di se stessa.

Chiude il cartellone domenica 17 marzo "Valentina vuole" di e con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, con pupazzi Ilaria Comisso e scene e luci Emanuela Savi. Questa è la storia semplice di una bambina. Che è anche una principessa. Lei ha tutto. Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, perché tutto vuole sempre di più. Valentina Vuole. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non sa. E i grandi? Sembrano non capire.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 17. Biglietti (posto unico) € 5.00. Informazioni e prenotazioni al numero 0545.299542 o via mail a biglietteria@teatrorossini.it. Vendite on line sul sito www.vivaticket.com e presso i punti vendita vivaticket.

Il giorno dello spettacolo si può acquistare in biglietteria dalle ore 16 presso la sala polivalente del Tondo, Via Lumagni, 30.