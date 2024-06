Quattro appuntamenti al giovedì per il Teatro dei Ragazzi a Brisighella

Parte, giovedì 27 giugno alle ore 21.15, l’edizione 2024 della rassegna Teatro Ragazzi al borgo di Brisighella, ospitata al Teatro all’aperto di via Spada e compreso nel più ampio cartellone di Brisighella Sogno d’Estate. Organizzata dall’Amministrazione comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione con Pro Loco di Brisighella, la rassegna proseguirà per quattro giovedì sera consecutivi con spettacoli a ingresso gratuito.

L’inaugurazione dell’edizione 2024 è affidata alla compagnia "TCP Tanti Cosi Progetti" con lo spettacolo "Granny e Lupo", presentato in prima nazionale al Festival Colpi di Scena. Scritta da Danilo Conti e Antonella Piroli, la pièce è una nuova produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri.

La rassegna proseguirà giovedì 4 luglio con "Nico cerca un amico" della compagnia "Il Baule Volante". Giovedì 11 luglio sarà la volta di "7 in 1 colpo" della compagnia Fontemaggiore / Il Laborincolo. In chiusura di rassegna, giovedì 18 luglio, "Enrichetta dal ciuffo" della compagnia "Teatro Perdavvero". L'ngresso agli spettacoli è gratuito.