Un mosaico di idee per decifrare il mondo: al via la terza edizione di TEDx Ravenna

TEDx Ravenna lancia la terza edizione, proseguendo nella sua missione virtuosa di riunire persone e condividere esperienze e divulgare idee innovative. Il format è quello consolidato che contraddistingue TED: brevi discorsi tenuti da voci provenienti da diverse aree disciplinari legate da un filo conduttore comune.

Tema scelto per l’edizione 2024 è “Tessere di Complessità - Un mosaico di idee per decifrare il mondo”, che nasce con lo scopo di offrire chiavi di lettura inedite per affrontare i temi cruciali che caratterizzano il presente e del futuro.

TEDx Ravenna dà appuntamento al Teatro Rasi di Ravenna sabato 18 maggio a partire dalle ore 18 per un racconto collettivo attraverso le voci di scienziati, ricercatori, analisti, donne e uomini impegnati in prima linea in progetti strettamente legati alla complessità del nostro mondo. Dallo stato di salute precario della Terra tra cambiamenti climatici e fenomeni estremi, alla salvaguardia ambientale con i segni dell’alluvione dello scorso anno ancora impressi nella memoria collettiva. Dall’economia circolare alle potenzialità e rischi dell’analisi dei dati fino alle fragilità dell’essere umano che possono esplodere nell’affrontare il carico del quotidiano.

La lista degli speakers che racconteranno le loro storie ed esperienze è ricca di personalità locali e nazionali, legate in particolare al mondo della scienza nelle sue diverse applicazioni, tra energia e informatica, con un focus particolare sui fenomeni climatici e salvaguardia ambientale.

Interverranno: Alice Dosi, funzionario pubblico; Marcello Petitta, fisico e climatologo; Federico Alpi, data visionary; Alessandro Ercolani, scienziato appassionato di spazio; Federica Saini, astrofisica; Fabio Cantelli Anibaldi, scrittore e ricercatore; Luca Perri, divulgatore scientifico.

L’evento sarà moderato da Valentina Olivato, già scrittrice e autrice, con particolare esperienza maturata nel campo dell’editoria scolastica. Spazio sul palco anche alla musica, grazie al gruppo ravennate Asianoia.

L’evento in presenza sarà aperto al pubblico con prenotazione obbligatoria alla mail tedxrav@gmail.com e sarà trasmesso in live streaming sul canale YouTube e Facebook TEDX Ravenna. Per informazioni: tedxrav@gmail.com

L’evento è patrocinato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna. Saranno proposti contenuti di avvicinamento al TEDxRavenna ed al mondo TED sul sito tedxravenna.it e sui profili TEDxRavenna Instagram e Facebook.