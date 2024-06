"Agri-grigliate" al chiaro di luna, laboratori e concerti: al via l'estate delle "Teodorico Green Nights" 

Da martedì 11 giugno prendono il via le "Teodorico Green Nights", cinque appuntamenti serali al Parco Teodorico per tutta la famiglia nel cuore verde di Ravenna con Campagna Amica, Coldiretti e Coop San Vitale, con il punto Ristoro Teodorico. Un’estate di eventi da trascorrere nella natura a due passi dal centro storico.

Ogni evento si caratterizza per la possibilità di gustare l’agri-grigliata a km zero e per la presenza del Mercato degli Agricoltori di Campagna Amica Ravenna.

Programma

Martedì 11 giugno

Festa di fine anno scolastico dalle 17 alle 23

Intrattenimento gratuito per i più piccoli con il rito della smielatura con l’apicoltore Max Fabbri, il laboratorio di ceramica con Antonella Amaretti, quello di mosaico con Nadia Quadrelli e quello creativo di sostenibilità ambientale con l’associazione "Tra le Nuvole". Presenti anche giochi gonfiabili, oltre all'Agri-griglia e il Mercato Contadino.

Martedì 18 giugno

Agri-griglia by night dalle 18 alle 23

Grigliata al chiaro di luna nel verde del parco con la presenza del Mercato Contadino.

Lunedì 24 e martedì 25 giugno

Agri-griglia e musica dalle 18 alle 23

Grigliata con l'accompagnamento musicale dei concerti di fine anno degli allievi del Centro Mousiké e Mercato Contadino.

Martedì 2 luglio

La notte gialla dalle 18 alle 23

Le aziende agricole di Coldiretti Campagna Amica propongono una serata che mette al centro le produzioni a km0 e le eccellenze enogastronomiche del territorio. Non mancherà come sempre l’agri-grigliata sotto le stelle.

Per prenotare l'agri-grigliata chiamare il numero 342.0781133. La prenotazione è obbligatoria. La cena viene servita dalle ore 19.