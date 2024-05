Passeggiate e degustazioni tra le colline faentine: torna il Treat-Tour

Ai nastri di partenza l’ottava edizione del Trat-Tour di Oriolo dei Fichi, che a fine maggio tornerà a proporre un’esperienza di enoturismo sulle colline faentine. La tradizionale due giorni all’insegna dei migliori sapori del territorio e dell’incontro con vignaioli e artigiani del gusto locali si terrà sabato 25 e domenica 26 maggio nelle campagne che circondano l’antica torre medievale diventata un simbolo per eccellenza di un turismo slow capace di coniugare paesaggi unici, tradizioni genuine e divertimento.

I partecipanti potranno muoversi tra le cantine a piedi, in bicicletta e su un carro panoramico trainato da un trattore o da un trenino, scegliendo tra percorsi di diversa lunghezza e facilità riportati su una cartina che verrà consegnata al momento della partenza. I diversi itinerari passano su strade di campagna o all’interno delle vigne in fioritura, consentendo una full immersion tra i colori e i profumi della natura. Punto di ritrovo sarà come sempre la Torre di Oriolo, dove sarà possibile lasciare l’auto. Da qui sabato dalle ore 12 alle 19 e domenica dalle ore 10 alle 19 ci si potrà mettere in cammino o in sella alla bicicletta per raggiungere le otto cantine di Oriolo dei Fichi e degustare il Centesimino, il Famoso, l’Albana, il Sangiovese e gli altri vini tipici del territorio.

Un carro panoramico trainato da un trattore farà la spola per tutta la durata dell’evento tra le cantine La Sabbiona, Leone Conti, Spinetta, San Biagio Vecchio e Ancarani, mentre un secondo itinerario ad anello tra le cantine Zoli Paolo, Calonga e Poderi del Nazareno sarà percorso da un trenino. Entrambi i carri faranno tappa anche alla Torre di Oriolo per il solo rientro a partire dalle ore 17. Il braccialetto giornaliero per il trattore (riservato alle persone dai 14 anni in su) e per il trenino (nessun limite di età) si potrà ritirare alla Torre di Oriolo al costo di 4 euro, ma dovrà essere prenotato online al link www.torredioriolo.it/eventi-torre/trat-tour-25-26-maggio. I braccialetti sono disponibili in numero limitato e devono essere ritirati entro le ore 15 il sabato ed entro le ore 14 la domenica; eventuali braccialetti prenotati ma non ritirati dopo questi orari saranno messi in vendita direttamente alla Torre.

Alla Torre di Oriolo i partecipanti troveranno un punto ristoro attivo dalle ore 12 alle 21.30 dove si potrà pranzare e cenare con piatti tipici del territorio da gustare sul luogo o consumare durante il tragitto. Sono disponibili anche altri punti ristoro presso l’agriturismo La Sabbiona (3358343313), Ca’ de Gatti (3392848391) e la Casetta Rio del Sol (3398088302).

Chi desidera muoversi sulle due ruote ma non ha un mezzo proprio, grazie alla partnership con Deka Sport, potrà noleggiare per la giornata di domenica una bici muscolare (25 euro) o elettrica (35 euro) e ritirarla direttamente alla Torre di Oriolo, dove dovrà essere riconsegnata a fine percorso. Mentre il sabato ci sarà la possibilità di partecipare a un tour guidato in bicicletta. Per tutte le info sulle due ruote: tel. 054545411 o 3488112611 (Devis). Per ulteriori informazioni: tel. 0546642142.