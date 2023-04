Film, corti, masterclass, concorsi e laboratori: il programma di "Visioni Fantastiche"

La terza edizione del Festival “Visioni Fantastiche – Cinema per le scuole e il territorio” torna a Ravenna dal 3 al 13 maggio e si terrà in due importanti location: al Cinema Mariani e al Museo d’Arte della città. Il festival cinematografico, totalmente gratuito per il pubblico previa iscrizione delle classi (tramite gli e le insegnanti) o delle singole persone, desidera offrire agli alunni, alle alunne e al personale docente il meglio del cinema fantastico contemporaneo, in una prospettiva didattica creativa e molteplice.

Il programma

Mercoledì 3 maggio, al Mar: 09.30 Concorso 6+/9+

09.30 Laboratorio scuole primarie con Studio Croma

14.30 Laboratorio scuole primarie con Studio Croma

Giovedì 4 maggio, al Mar: 09.30 Masterclass scuole primarie con Valentina Scentoni

Venerdì 5 maggio, al Mar 14.00 Laboratorio scuole secondarie primo grado con Gianni Gozzoli

al Mariani: 09.30 Concorso 12+

18.30 Cortometraggio in stop motion “Chissà, domani” di Camilla Panebarco

20.30 Anteprima fantastica “Dozen of Norths” di Koji Yamamura

Sabato 6 maggio, al Mar: 14.30 Masterclass scuole secondarie secondo grado co E.Serri e R.Giovannini

al Mariani: 09.30 Concorso 15+

18.00 Omaggio al maestro - Michel Ocelot. Anteprima nazionale di “Il Faraone, il selvaggio e la principessa“ + Q&A con il regista

21.30 Omaggio al maestro - Michel Ocelot, replica di “Il Faraone, il selvaggio e la principessa“

al Polo delle Arti: 15.00 Round Table con Michel Ocelot

Domenica 7 maggio, al Mariani: 10.00 Omaggio al maestro - Michel Ocelot. Versione restaurata di “Principi e principesse“ + Q&A con il regista

Lunedì 8 maggio, al Mar: 09.30 Laboratorio scuola secondaria primo grado con Monica Manganelli

14.00 Masterclass docenti con Monica Manganelli

al Mariani: 09.30 Concorso 15+

20.30 Omaggio al maestro - Michel Ocelot. Proiezione di “Dililì a Parigi“

Martedì 9 maggio, al Mar: 09.30 Masterclass scuola secondaria primo grado con Monica Manganelli

14.30 Laboratorio scuola primaria co Monica Manganelli

al Mariani: 09.30 Concorso 15+

20.30 Anteprima fantastica “My grandfathers’ demon” di Nuno Beato

Mercoledì 10 maggio, al Mar: 09.30 Laboratorio trasversale con A.Bigini e L.Magi

14.30 Laboratorio scuola secondaria primo grado con A.Bigini e L.Magi

Giovedì 11 maggio, al Mar: 09.00 Laboratorio scuole infanzia con Danilo Conti

09.30 Laboratorio scuola primaria con A.Bigini e L.Magi

14.30 Laboratorio scuola secondaria secondo grado con A.Bigini e L.Magi

Venerdì 12 maggio, al Mar: 09.30 Masterclass scuola secondaria primo grado con Carlo Tagliazucca

14.30 Masterclass scuola secondaria secondo grado con Carlo Tagliazucca

Sabato 13 maggio, al Mar: 14.30 Laboratorio realtà aumentata con Piero di Domenico