Tra boschi, piante e alberi in fiore: tornano le visite nei Giardini Segreti

Dopo il primo appuntamento del 26 marzo, domenica 16 aprile, dalle 10 alle 17, tornano in provincia di Ravenna le speciali visite e aperture di Giardini Segreti. Si va ad ammirare tutta la bellezza della primavera in fiore tra aree naturali e giardini privati. Di seguito tutti i giardini visitabili.

Gli agrumi di casa Bandini - Alfonsine Via Stroppata, 159. Agrumi coltivati a terra, agavi ventennali e diverse varietà di palme.

Il Giardino di Angelo Bagnari - Alfonsine Via Stroppata, 163. Giardino boscoso con laghetti.

Passioni di Rema Alfonsine Via Guerrina 52. Bulbose e alberature in fiore. Capanno del 1944. Laboratorio di talee.

Casa Museo Monti - Alfonsine Via Destro Senio Riserva naturale Stazione 1 Ex-Fornace Violani. Visite libere e guidate in ambiente naturale. Orario: dalle 14,30 alle 17

Ecomuseo delle Erbe Palustri - Villanova di B. Via Ungaretti, 1. Visita al museo e all'etnoparco.

Giardino incantato di Elio - Villanova di B. Via Aguta, 34. Bosco in fase di risveglio con scenografie e giochi d'acqua.

Oasi Podere Pantaleone Bagnacavallo Vicolo Pantaleone 1. Visite libere e guidate in ambiente ricco di fauna selvatica.

Cà ad Matren San Pancrazio Via Adige 17. Parco giardino con alberi tra cui pioppo bianco centenario, frutti dimenticati e bulbose. Mostra quadri di giardini dell'Associazione

Il Labirinto di Dante - Ravenna Via Port'Aurea, 57. Un percorso di 169 elementi decorativi a cura dell'Associazione Dia-Ordine.

Campo dei ciliegi di Mario Cagnani - Campiano Via S. Antonio, 16. Una passeggiata da favola tra 250 ciliegi in fiore.