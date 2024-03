Passeggiate e aperitivi di primavera con il “Wine Trekking” a Oriolo dei Fichi

Un tuffo nei profumi della primavera appena sbocciata e un brindisi con i sapori tipici dei colli faentini da condividere al termine di un’escursione ricca di luce e colori: sabato 23 marzo torna l’appuntamento con il "Wine Trekking" di Oriolo dei Fichi, iniziativa organizzata dall’agriturismo La Sabbiona insieme alla Leopodistica Faenza. Gli amanti del trekking e del nord walking potranno immergersi in un paesaggio affascinante lungo un percorso di 10 km che attraverserà campi e vigneti, svelando angoli suggestivi e particolari unici di una delle località più autentiche della Romagna contadina.

La camminata partirà alle ore 15 dall’agriturismo La Sabbiona (via di Oriolo 10, Faenza), dove si farà ritorno tre ore più tardi per un goloso aperitivo in cantina composto da un piatto unico con prodotti locali e un calice a scelta tra Famoso, Centesimino e altri vini tradizionali del territorio. Per chi vorrà approfondire a tavola il legame speciale che unisce Oriolo dei Fichi ad alcune delle ricette romagnole più ricche di storia e sapore ci sarà la possibilità di cenare alla carta presso l’agriturismo.

Per la partecipazione alla camminata comprensiva dell’aperitivo finale (piatto + calice) è richiesto un contributo di 15 euro. Il ritrovo è fissato dieci minuti prima della partenza. E' consigliato presentarsi con un abbigliamento comodo e un’adeguata quantità d’acqua per il cammino. Non sono presenti ristori e punti d’acqua lungo il percorso. Ogni partecipante è responsabile di se stesso, del proprio stato di salute e delle proprie capacità di affrontare il percorso. Gli organizzatori ricordano che le strade sono aperte al traffico ed è obbligatorio rispettare il codice della strada.

Per informazioni e iscrizioni: Mauro (3358343313) o Leonardo (3398854372).