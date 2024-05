Per "Sguardi dal futuro" al Cinema Jolly "Dunkirk" di Christopher Nolan

Terzo appuntamento del Cineforum “Sguardi dal futuro” organizzato da DBC - Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna e Start Cinema. Giovedì 30 maggio alle ore 18.00 presso il Cinema Jolly in via Renato Serra 33 a Ravenna, verrà proiettato in lingua originale, sottotitolato in italiano, "Dunkirk" di Christopher Nolan (2017).

Dunkirk non è veramente un film di guerra, o almeno non è un film di guerra come gli altri. L'Operazione Dynamo si svolse in 8 giorni e riuscì a salvare la vita a 338.226 soldati da un'imminente invasione. Sotto le bombe e la musica organica-industriale di Hans Zimmer, Dunkirk è il soggetto ideale per appagare l'ossessione della percezione del tempo di Nolan. Il film ha ottenuto 8 candidature e vinto 3 Premi Oscar.

L’appuntamento verrà introdotto dai docenti Alberto Malfitano e Anna Pellegrino. L’ingresso è gratuito previa prenotazione alla mail comunicazione@startcinema.it.