Al CineSpeyer il documentario Shadow game e assaggi dal Senegal

La rassegna cinematografica gratuita CineSpeyer propone per martedì 25 giugno Shadow Game di Eefje Blankevoort ed Els van Driel, un documentario riguardante le migrazioni sulla rotta balcanica proposto dalla cooperativa Cidas, Consorzio Solco e dall’associazione Teranga. Il film sarà proiettato ai Giardini Speyer alle 21.15 e anticipato alle 20 da alcuni assaggi di cucina e storie dal Senegal a cura di Global Solidarietà Aps.

Shadow Game è un viaggio attraverso il lato oscuro dell'Europa con rifugiati adolescenti come guide. Adolescenti di tutti i giorni, fuggiti dai loro Paesi in guerra, cercano di attraversare i confini europei in cerca di protezione e di una vita migliore. Viaggiano in un mondo di ombre che non vediamo mai: un mondo di campi minati, orsi, fiumi che scorrono veloci, contrabbandieri e guardie di frontiera. Il "gioco" è il termine amaramente ironico per indicare l'attraversamento delle frontiere che è diventato comune tra questi giovani rifugiati. Rischiando la vita, gli adolescenti intraprendono un viaggio insidioso che spesso dura mesi o addirittura anni. Lungo il percorso, crescono velocemente. Il film è stato girato nell'arco di tre anni, in parte dagli stessi protagonisti con i loro telefoni.