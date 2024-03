Con "Elemental" e "Wonka" riparte il cinema a Castiglione di Ravenna

Torna la rassegna “Finalmente cinema” con proiezioni di film nella sala Tamerice a Castiglione di Ravenna rivolte ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie organizzato dall’assessorato al Decentramento, in collaborazione con il Consiglio territoriale e l’associazione culturale Solaris.

Sabato 16 marzo alle 16 si inizia con “Elemental”, un film di animazione Disney Pixar diretto da Peter Sohn, che segue le vicende di un'insolita coppia, Ember e Wade, in una città in cui gli abitanti, ovvero fuoco, acqua, terra e aria, vivono tutti insieme in diverse zone. I due si ritroveranno a vivere un'avventura che li porterà a scoprire qualcosa di fondamentale: quanto hanno davvero in comune, nonostante le apparenti diversità.

Si prosegue sabato 23 marzo alle 16 con “Wonka”, film d'avventura del 2023, diretto da Paul King. Il giovane Willy Wonka ha un sogno: aprire una grande cioccolateria nella piazza in cui però coesistono già tre mastri cioccolatai che fanno cartello fra di loro e non ammettono un nuovo concorrente.

Ingresso a offerta libera.