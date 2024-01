Fabio De Luigi tra i protagonisti della settimana del cinema di Palazzo Vecchio

Al via una nuova settimana di programmazione per la stagione Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo, curata da "Fuori Quadro" per il Comune. Per la rassegna “Il Cinema Ritrovato”, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, mercoledì 17 gennaio alle 21 verrà proiettato “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders, in versione originale sottotitolata in italiano. Il celeberrimo film è stato restaurato in 4K dalla Wim Wenders Foundation a partire dal negativo originale, con la supervisione di Wim Wenders e Donata Wenders.

Da venerdì 19 a domenica 21, sempre alle 21, sarà poi la volta della prima visione di “Chi segna vince” di Taika Waititi, che allo stesso orario verrà proposto anche martedì 23 gennaio in versione originale sottotitolata in italiano.

Il film del pomeriggio di domenica 21, alle 16, sarà invece “50 km all’ora” di Fabio De Luigi. Sempre la pellicola di De Luigi verrà proiettata in mattinata, alle 10, per il primo degli appuntamenti mensili con la rassegna “Visioni disturbate”, rivolta a famiglie con bambine e bambini da 0 a 3 anni. La rassegna prevede che le luci in sala non siano spente del tutto, ma tenute a un livello tale da non pregiudicare la visione garantendo libertà di movimento a bambine e bambini. In sala sarà presente un tavolo dove poter cambiare eventualmente i propri figli con il bagno a poca distanza. Le carrozzine o i passeggini potranno essere lasciati in fondo alla sala o tenuti al proprio fianco. L’ingresso unico sarà a 5 euro mentre chi ha meno di 3 anni entrerà gratuitamente.

Biglietti: 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 60, studenti universitari, libreria Alfabeta); film Nexo Digital 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto secondo disposizioni Nexo Digital); film “Visioni disturbate” biglietto unico a 5 euro (gratis per chi ha meno di tre anni). La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.