Violenze familiari e amicizie oltre le apparenze: al Sarti si presenta "Io e il Secco" con regista e attori

Sarà proiettato mercoledì 5 giugno al Cinema Sarti di Faenza "Io e il Secco", il primo lungometraggio da regista di Gianluca Santoni, che sarà ospite in sala per presentare il film e incontrare il pubblico. Ad accompagnarlo i due attori protagonisti: il giovanissimo Francesco Lombardo, per la prima volta sul grande schermo, e Andrea Lattanzi (la serie TV Summertime, Grazie ragazzi), la cui recitazione istintiva dona grande naturalezza, credibilità e delicatezza a due personaggi molto difficili da rendere.



Il film segue le orme di Denni (con la I), dieci anni e una missione da compiere: salvare sua madre dalla violenza e dai soprusi del padre. Piccolo com’e?, da solo non ce la puo? fare. Percio? decide di chiedere aiuto a uno che la gente la uccide di mestiere: un super-killer. La persona scelta è il Secco, che purtroppo per lui non è proprio un criminale, quanto piuttosto un innocuo sbandato con un disperato bisogno di soldi, che finge di accettare l’incarico solo per derubare il padre del bambino.



Dramma ad altezza bambino dalla tematica, purtroppo, sempre attuale che si intreccia con il buddy movie, l’avventura quasi picaresca in bilico tra la fantasia e una realta? anche troppo cruda, e un gangster movie molto sui generis, l’opera prima di Santoni è anche e soprattutto la storia di un’amicizia che supera le apparenze e i confini dell’immaginazione, e che porta i suoi protagonisti a interrogarsi sul senso dell’essere uomini e sulla paura e il mistero che unisce e separa padri e figli. Sullo sfondo, una Romagna (il film è stato interamente girato tra Ravenna, Porto Corsini, Lido Adriano, Lugo e Cesenatico) invernale, quieta, sbiadita, naturalistica e anti-cartolina che fa da sfondo utile per l’irruzione in scena di eventi e sentimenti.



Per tutte le informazioni e costi dei biglietti, visitare il sito www.cinemaincentro.com , oppure telefonare (in orario di ufficio) allo 0546-22367".