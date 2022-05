Una grande proiezione sulla pista d'atterraggio per celebrare i 50 anni di "Più forte ragazzi"

Indirizzo non disponibile

Domenica 5 giugno va in scena una grande serata di cinema in una location d'eccezione. Per celebrare i 50 anni dall'uscita del film "Più forte ragazzi", domenica 5 giugno alle 19.30, si terrà una proiezione della pellicola, con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill e prodotto dallo storico produttore lughese Italo Zingarelli, all'aeroporto Francesco Baracca di Villa San Martino.

Una proiezione che si terrà proprio sulla pista d'atterraggio, circondati dagli aerei dell'aeroclub. La serata parte con una cena (tagliatelle al ragù, grigliata di carne, zuppa inglese, acqua, vino e caffè a 25 euro, menù bambini con cotoletta, patate fritte e dolce a 10 euro) e segue la proiezione del film. Alla serata partecipano anche Sandra Zingarelli (figlia del produttore Italo Zingarelli) e Cristiana e Diamante Pedersoli (figlie di Bud Spencer).