Proiezioni, seminari e passeggiate contro la violenza: gli appuntamenti di SOS Donna

Il Centro Antiviolenza SOS Donna ricorda la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre) con una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza in tutto il territorio della Romagna Faentina e non solo.

Il programma

Giovedì 23 novembre, dalle ore 14.30 alle ore 18, presso la Sala Spadolini della Biblioteca “Oriani” di Ravenna (via Corrado Ricci), si terrà il Seminario “Femminismo e Centri Antiviolenza. Il contrasto alla violenza maschile sulle donne: evoluzioni normative e organizzative. Pratiche femministe e relazioni tra donne”. Interverranno: Beatrice Busi e Angela M. Toffanin, Collaboratrici di ViVa “Progetto di analisi e valutazione degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne”, e le rappresentanti dei centri antiviolenza Linea Rosa - Ravenna, Sos Donna - Faenza, Demetra Donne in aiuto – Lugo, Centro Donna Giustizia – Ferrara, Trama di Terre – Imola. Conduce la giornalista Nadia Somma. Il seminario è organizzato da UDI Ravenna, Casa delle Donne di Ravenna, Fidapa, Associazione Femminile Maschile Plurale e dai centri antiviolenza Linea Rosa di Ravenna, SOS Donna di Faenza e Demetra Donne in Aiuto di Lugo.

Giovedì 23 novembre alle ore 21.00 presso il Cinema Teatro Moderno di Castel Bolognese (Via Morini, 24) si terrà la proiezione del film “Anche io” di Maria Schrader (USA, 2022, '129). Il 5 ottobre 2017, il "New York Times" pubblica l'inchiesta di Jodi Kantor e Megan Twohey sui crimini sessuali di Harvey Weinstein, produttore cinematografico e predatore seriale, riconosciuto colpevole nel 2020 e condannato a 23 anni di prigione. Durante la serata interverranno le volontarie del Centro Antiviolenza SOS Donna di Faenza. Ingresso € 3,50.

Venerdì 24 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, saremo presenti con un intervento al Seminario “La violenza di genere nelle relazioni d’intimità: prevenzione e azioni interforze di contrasto nella rete dei servizi” organizzato dall’Ausl Romagna e che si svolgerà presso la Sala D’Attore (Via Ponte Marino 2) a Ravenna.

Sabato 25 novembre, tra le ore 11.00 e le ore 13.00 e tra le ore 16.00 e le ore 18.00, appuntamento nella Galleria del Centro Commerciale Le Maioliche (Via Bisaura, 1/3) per un banchetto informativo. Il centro commerciale ospiterà un punto informativo del Centro antiviolenza SOS Donna, per sollecitare e sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza ad una riflessione sulla violenza alle donne. Le volontarie dell’Associazione saranno a disposizione dei clienti del centro commerciale per fornire informazioni in merito alle attività del centro antiviolenza.

Sempre sabato, alle ore 16.00 e alle ore 17.00 si terrà la visita guidata Le donne nel Premio Faenza presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza (Viale Baccarini, 19). La visita guidata (gruppi di massimo 30 persone) sarà curata dalla dott.ssa Claudia Casali. Costo biglietto € 10,00 (parte del ricavato sarà devoluto al Centro antiviolenza SOS Donna di Faenza).

Alle ore 18.00 si svolgerà la tradizionale Passeggiata Silenziosa a Riolo Terme, con partenza dalla panchina rossa del Parco Pertini (Via XXV Aprile, 9) e arrivo alla Rocca di Riolo. Alla partenza interverrà la SPI-CGIL e verrà riposizionata la targa della panchina; presso la Rocca ci sarà un piccolo intervento della Sindaca, del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e di un’operatrice del Centro Antiviolenza SOS Donna di Faenza.

Alle ore 21.00 presso la Casa del Teatro – Teatro Due Mondi (Via G. Oberdan, 7 - Faenza) andrà in scena Barbablù, intenso spettacolo teatrale sulla violenza di genere interpretato da Edoardo Frullini con la regia di Giulia Paoletti. Prima dello spettacolo Accademia Perduta ha previsto un incontro con la regista Giulia Paoletti e le associazioni del territorio, tra cui l’Associazione SOS Donna, per dialogare insieme sulle tematiche dello spettacolo. Biglietti: € 10,00 (intero) € 5,00 (ridotto per under 29). Prevendite biglietti: prenotazioni telefoniche 0546 21306 oppure sul sito vivaticket.

Domenica 26 novembre dalle ore 14.30 alle 17.30 si terrà la camminata solidale Io non sono da sola con partenza dall’Ospedale degli Infermi e arrivo in Piazza della Libertà a Faenza. L’evento è organizzato da AUSL, in Piazza si terranno letture, musiche a tema e distribuzione di materiale informativo del Centro antiviolenza SOS Donna. Sarà presente anche l’Associazione di volontariato Artincouselling.

Martedì 28 novembre sarà la volta dell’ormai tradizionale proiezione in collaborazione con il Comune di Faenza. Alle ore 20.30 presso il Cinema Sarti (Via Scaletta 10 - Faenza) le volontarie e operatrici dell’Associazione SOS Donna accolgono il pubblico con un buffet di benvenuto. Seguirà, alle ore 21.00, la proiezione di Un altro domani. Indagine sulla violenza nelle relazioni affettive docufilm di Silvio Soldini e Cristina Mainardi (Italia, 2023, 109’).