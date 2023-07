Prosegue “Il mare di Kina” alla galleria Faroarte di Marina di Ravenna

Rimarrà aperta fino a domenica 30 luglio la mostra “Il mare di Kina” alla Galleria Faroarte di Marina di Ravenna. Si tratta di una esposizione unica di sculture in mosaico moderno, dipinti e disegni a matita, tutti dedicati ad un fantastico mondo marino in cui la figura del pesce recupera tutta la vitalità e la luminosità che le tessere musive possono riflettere. Una immaginaria fusione con elementi di una natura impossibile, che solo nella ricerca della bellezza e dello stupore si concilia con il mondo reale.

Sia le maggiori sculture tridimensionali dei grandi pesci che le più piccole sagome in rilievo di polipi e meduse denotano la straordinaria abilità decorativa padroneggiata dall’artista Kina Bogdanova, di origini bulgare ma oramai naturalizzata ravennate per formazione e residenza, che utilizza una tecnica musiva molto personale; un virtuosismo che richiama elementi e suggestioni balcaniche, dedotte dalle tradizionali decorazioni di tessuti e apparati religiosi della sua terra, felicemente trasposti in tessere e vetri uniti in delicate cromie.

Non bisogna fermarsi alla gradevolezza degli oggetti lì esposti quasi in tono ironico, a fianco di raffinati disegni a matita e di alcuni dipinti in acrilico su tela. L’ispirazione che ha condotto l’artista al tema/forma del pesce ha ben più autorevoli rimandi storici e letterari. C’è un capostipite, che è il grande Pesce di Carver, dedicato allo scrittore americano che al guizzo vitale di un pesce attribuì il suo ritorno alla vita, ma anche un rimando al mondo classico greco-romano che vede nei mosaici delle ville di Pompei e di Populonia del I secolo a.C. le decorazioni ad asàrotos òikos, cioè a pavimenti non spazzati dai resti del pranzo, su cui insistono fitte figure ittiche per dare segni di prestigio e di opulenza alle case dei notabili. Questi antichi frammenti sono stati esposti qualche anno fa al museo Classis di Ravenna ed hanno ispirato fortemente il lavoro di Kina su questo tema, al punto da farle allestire due intere pareti della Galleria come fossero di un acquario immaginario. La mostra è visitabile tutte le sere di venerdì, sabato e domenica, dalle 21 alle 23.

La mostra è promossa da Capit Ravenna, in collaborazione con Pro Loco Marina di Ravenna e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, con il patrocinio di: Comune di Ravenna Assessorato al Turismo e Regione Emilia Romagna