Proteggere l’ambiente partendo dal proprio balcone: i laboratori gratuiti di biodiversità urbana

Ultimo fine settimana alla Casa delle Farfalle per “Un giardino per la biodiversità”, laboratori gratuiti teorici-pratici di biodiversità urbana, in programma alle ore 16.00 sabato 16 e domenica 17 ottobre, dedicati a ragazzi e famiglie, ideati nell’ambito del progetto #GREEN_EuRoPe.

Durante lo svolgimento verrà illustrato il concetto di biodiversità, come si curano gli spazi esterni per farfalle ed altri insetti impollinatori e quali piante autoctone utilizzare. Inoltre saranno completati da un momento pratico in cui si potrà creare il proprio semenzaio per le piante utili alla nascita e sopravvivenza di questi insetti, essenziali per la buona salute dei nostri ecosistemi.

Per partecipare ai laboratori è necessario prenotare: mail europedirectromagna@comune.ravenna.it tel. 0544 485040.