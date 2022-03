Provocazioni, allusioni e ricordi in scena con "Il bacio della vedova"

Indirizzo non disponibile

Martedì 22 e mercoledì 23 marzo alle ore 21 il Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia ospita lo spettacolo Il bacio della vedova, un testo di Israel Horovitz – tradotto da Marinella Minozzi – con la regia di Teresa Ludovico. Lo spettacolo prodotto da Teatri di Bari / Kismet è interpretato da Diletta Acquaviva, Mario Cangiano e Michele Schiano Di Cola. Gli interpreti dello spettacolo saranno anche protagonisti dell’Incontro con gli Artisti che si terrà mercoledì 23 marzo alle ore 18. L’incontro è a ingresso gratuito.

Nello spogliatoio di un magazzino, Archie e George, due giovani operai arroganti e strafottenti, a fine turno di lavoro, scherzano sulle rispettive conquiste amorose. Archie rivela all’amico che Margy, una loro vecchia compagna di scuola, è tornata dalla città per assistere il fratello gravemente ammalato e gli ha chiesto di andare a cena con lei. L’atteggiamento goliardico con cui viene accolta la notizia sfuma rapidamente in una tensione carica d’aspettative quando Margy, donna istruita e di mondo, ormai lontana dalla vita di provincia, fa il suo ingresso in scena, rompendo l’apparente complicità che lega i due amici.

In un’abile danza di allusioni, provocazioni, ricordi e dimenticanze, la donna scava nel livore che serpeggia fra i due uomini, costringendoli a rivivere una sera di molti anni prima quando, durante la festa di fine anno sulla spiaggia, fu violata la sacralità di un’amicizia nata sui banchi di scuola. I dialoghi pungenti di Israel Horovitz, le grottesche e vibranti partiture fisiche degli attori e le livide scansioni luminose e sonore dello spazio scenico, accompagnano lo spettatore in quel cono d’ombra che ci abita.

Biglietti: da 26 a 15 euro.