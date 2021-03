Pubblico connesso da tutto il mondo per il festival "Transmissions Waves"

"È stata una sfida inedita e complessa, per questo il successo di questa edizione zero ci dà grande soddisfazione" afferma il direttore artistico Chris Angiolini

Si è svolta online da venerdì 12 a domenica 14 marzo, la prima edizione di Transmissions Waves, spin-off dell’omonimo festival targato Bronson che non si è potuto tenere nella sua solita formula dal vivo a causa delle norme anti-Covid. Transmissions Waves ha presentato un palinsesto digitale di live, dj set e performance, che hanno visto protagonisti 10 artisti e band da 6 Paesi del mondo Stati Uniti, Brasile, Cina, Messico, Kenya e Italia: gruppo nanou/OvO (IT), Mamiffer (US), Deafkids (BR), J. Zunz (MX); Masma Dream World (US), San Leo (IT), Pan Daijing (CN), KMRU (KE) e Ehua (IT).

Sono stati ben 1.500 i biglietti – ciascuno dei quali permetteva la visione contemporanea di più utenti – acquistati con modalità up-to-you in tutto il mondo per l’evento, il 40% dei quali dall’estero (in ordine Regno Unito, Stati Uniti, Messico, Brasile, Germania, Irlanda, Canada, Francia, Belgio, Portogallo e altri per un totale di 38 nazioni), con una fascia di età prevalente tra i 35 e i 44 anni (33%) e una forte componente di giovani (oltre il 38% la percentuale di spettatori con un’età compresa tra i 18 e i 34 anni).

"È stata una sfida inedita e complessa – scrive Chris Angiolini, fondatore e Direttore Artistico di Transmissions – sulla quale abbiamo voluto scommettere dall’inizio: per questo il successo di questa edizione zero di Transmissions Waves ci dà grande soddisfazione. Sono state tre giornate ricche di suggestioni e di contenuti, dedicati ad una comunità di appassionati che si è finalmente ritrovata, seppur nella distanza, per celebrare il Suono. È stato fondamentale e confortante poter incontrare nuovamente questa comunità, percepirne ancora una volta il riverbero, quasi tangibile, provenire dai punti più disparati del mondo. Come non mai, Transmissions Waves è stata una sfida affrontata e vinta insieme"