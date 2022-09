Ambiente, ad Alfonsine l'iniziativa "Plastic Free" per aiutare la natura e pulire il territorio

Il 2 ottobre 2022, Plastic Free Onlus torna con il “Sea & River Day” in più di 200 città. Sulle spiagge e sulle rive di tutta Italia, il grande appuntamento annuale dedicato alla pulizia del territorio ha l’obiettivo di rimuovere dalla natura plastica e rifiuti abbandonati vicino le nostre acque, nonché sensibilizzare la coscienza nazionale su questo tema. Anche Alfonsine collaborerà all'iniziativa: appuntamento per i volontari di Plastic Free e per tutti i cittadini che vorranno partecipare domenica 2 ottobre alle 9.00 in piazza Monti. La partecipazione è gratuita ma l'iscrizione è obbligatoria sul sito PlasticFreeOnlus.it