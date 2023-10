Pulizia sulla spiaggia con il raduno dei metal detector

Indirizzo non disponibile

Arriva sulla spiaggia della Riviera dei Pini di Tagliata di Cervia Xp Day 2023, il raduno ecologico dei cercametalli (metal detector) che si dedicheranno alla pulizia della spiaggia. L'evento si terrà domenica 15 ottobre e rappresenta un'opportunità per la comunità di unirsi per una causa ambientale, coinvolgendo anche i giovani delle scuole. L'evento si svolge dalle 10 alle 14.

Tutti i partecipanti sono invitati a portare il proprio cercametalli e a unirsi per contribuire a rendere la spiaggia di Tagliata una destinazione ancora più pulita e sostenibile per i turisti e i residenti. Tra gli ospiti di questa giornata di impegno ecologico, Paolo “Gibba” Campanardi, il protagonista del programma Dmax Italia “Metal Detective, che con il suo metal detector porta a termine indagini nella ricerca delle testimonianze che permettono di ricostruire fatti ed eventi, per approfondire la storia e difenderne la memoria.