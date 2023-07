Yoga, danza, benessere e show infuocati: torna sulla spiaggia il "Kalemana Festival"

Al via la seconda edizione di Kalemana Festival, l’evento che promuovendo uno stile di vita sano e attivo, invita i partecipanti a scoprire nuove discipline per scoprire se stessi valorizzando al contempo le bellezze naturali di un meraviglioso litorale. Il Festival - patrocinato dal Comune di Ravenna - e? in programma sabato 16 settembre sulla splendida spiaggia di Punta Marina (viale dei Campeggi, 7) dalle 9:00 alle 23:00. Iscrizioni aperte sul sito della manifestazione.

Tanti i nomi di rilievo tra organizzatori, conduttori ed ospiti: insieme a Denise Dellagiacoma insegnante di yoga, fondatrice di Yoga Academy e madrina del Kalemana, Paola Maugeri, conduttrice tv e radiofonica, autrice e divulgatrice di uno stile di vita piu? consapevole che condurra? il Festival, Dario Vignali, Co-Founder di WeAreMarketers e imprenditore digitale, Giulia Calcaterra imprenditrice digitale, influencer e sportiva, la cantautrice Marianne Mirage e un’artista internazionale in arrivo direttamente da Bali per la prima volta in Italia.

L’evento e? ideato da Yoga Academy, la prima scuola di Yoga online - fondata da Denise Dellagiacoma - e WeAreMarketers, la prima community di imprenditori digitali in Italia, per offrire un’esperienza immersiva e indimenticabile: l’obiettivo e? quello di creare connessione umana, consentendo ad una community che si muove spesso esclusivamente online di conoscersi e interagire anche offline, su una splendida spiaggia.

Il programma e? ampio e dedicato a chiunque abbia voglia di vivere nuove esperienze e dedicare una giornata al benessere di corpo e mente: sul palco si alterneranno numerosi ospiti, che guideranno le diverse classi di Yoga, Respirazione, Afro yoga, Ecstatic Dance tra musica, talks e fire show. Oltre al palco principale, saranno attive anche le Aree Always On e le Aree Esperienze.

Le Aree Always On consentiranno ai partecipanti di sperimentare Pole Dance, Bodypainting (con Claudia Sahuquillo ed Emanuela Lela Perretto), Massaggi gratuiti, Sup, Arrampicata e Tessuti aerei (con Debora Ben Assayag). Nelle Aree Esperienze invece sara? possibile provare Acroyoga, Ballet, Pittura Meditativa, Art Terapy, Danza del Ventre, ma anche partecipare a laboratori come quello per creare il proprio sapone sostenibile.