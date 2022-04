Quartiere Alberti, oltre 300 iscritti alla “Caccia all’uovo” in favore dei bimbi ucraini

Ben 330 persone si sono iscritte e daranno vita sabato pomeriggio, fra le 15.30 e le 18.30, alla “Caccia all’uovo” benefica organizzata dagli esercenti del Quartiere Alberti di Ravenna. E ci sono 1600 uova, dipinte a mano dai bambini delle scuole dell’infanzia del circondario (Polo Lama Sud, scuola “Gaudenzi” e scuola “Fusconi”) da cercare nelle vie del quartiere.

All’inizio del pomeriggio, in piazza Bernini, ogni partecipante riceverà un cestino; da lì in poi dovrà trovare il maggior numero possibile di uova, che nel frattempo gli esercenti aderenti all’iniziativa (una quarantina) avranno nascosto nelle vie del quartiere.

Alle 18.30, i cestini andranno riportati al punto di consegna di piazza Bernini, dove verrà effettuato il conteggio: chi avrà raccolto il maggior numero di uova riceverà un premio. Il montepremi, messo in palio dagli esercenti, prevede ben venti premi, fra i quali un viaggio per due persone, zaini, cuscini per cervicale, vestiti, borse, e numerosi buoni per l’acquisto di diversi tipi di prodotti o di servizi forniti dagli esercenti del Quartiere.

Tutto il ricavato delle iscrizioni ricevute (ogni partecipante ha versato due euro) verrà utilizzato per l’acquisto di materiale scolastico per i bambini arrivati dall’Ucraina e ospiti delle scuole di Ravenna.