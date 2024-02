Il quartiere colpito dall'alluvione si torna ad animare, in piazza Ferniani il carnevale di Comunità

Arriva il Carnevale delle Comunità a Faenza domenica 18 febbraio dalle ore 15. Per far tornare a risuonare le grida dei bambini che un tempo animavano la scuola Il Girasole, domenica pomeriggio in piazza Ferniani si terrà una festa rivolta soprattutto ai più piccoli e alle famiglie: truccabimbi, artisti di strada, giochi in legno, musica e una grande pignatta. Organizzano Mattia Verbeni, Mara Altini e Roberta Barberini con Faenza C’entro e tanti altri partner. Dalle 17 arriva la musica della Casa della Musica di Faenza con i Buoni Motivi, Claudio Toschi e Valentina Carati.