Quattro attrici d’eccezione sul palco con lo spettacolo "I Girasoli"

Domenica 20 febbraio alle ore 18 un evento speciale per Fèsta 2022, organizzata da E Production: all'Almagià (via dell'Almagià 2, Ravenna) andrà in scena lo spettacolo I Girasoli di Fabrice Melquiot, con la regia di Anna Amadori.

Anna Amadori presenta al pubblico di Ravenna lo spettacolo tratto dal testo del pluripremiato drammaturgo francese Fabrice Melquiot, tradotto appositamente grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna.

In scena un cast di quattro attrici d’eccezione: Anna Amadori, Consuelo Battiston, Marina Occhionero, Giuliana Bianca Vigogna. Quattro donne: una madre e tre figlie. Sono in guerra. La casa è la trincea e il nemico è fuori. La strategia di Violet, la madre, è starsene chiuse e resistere come corpo unico che a poco a poco si sgretola e la lotta diventa tutta interna e fantastica. Le armi sono piatti di pasta immangiabile, brindisi alla chirurgia plastica e alle speranze bandite, vaticini on-line, incontri fulminei di sesso e collezioni d'insetti, sedute di analisi e canzoni incomprensibili, crolli e euforie… La guerra ha il suo esito, la trincea si smobilita, il prezzo è alto e per ognuna diverso.

I Girasoli è tradotto in italiano per la prima volta grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna. Oltre a firmare la regia dello spettacolo, Anna Amadori è anche la docente del laboratorio di lettura “I rapporti umani”, dedicato all’omonimo racconto di Natalia Ginzburg, che la compagnia Menoventi / E Production organizzano a Faenza nell'ambito del progetto di formazione MEME, che nel 2022 compie 10 anni. Il laboratorio partirà il 2 marzo e si estenderà per 10 appuntamenti settimanali fino a inizio maggio.

Biglietti: intero 10 euro, ridotto 5 euro. Riduzione per giovani fino ai 25 anni, per studenti e per over 65.