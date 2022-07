Quattro solisti d'eccezione eseguono le “Stagioni” di Vivaldi

Inizia sabato 23 luglio il trittico concertistico che la Young Musicians European Orchestra ha programmato nell'ambito della Rassegna "Sogno d'Estate" a Brisighella. Appuntamento alle ore 21 nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli (Osservanza) con le celeberrime “Stagioni” di Vivaldi eseguite dalla Young Musicians European Orchestra con quattro solisti d’eccezione.

Sul palco Wang Liang, primo violino della Hong Kong Philharmonic Orchestra (l’Estate), Orest Smovzh, solista di fama internazionale che partecipa ai progetti Ymeo da quando aveva solo 18 anni (l’Inverno), Indro Borreani (Primavera) e Giulio Greci (Autunno), giovanissimi solisti in grande ascesa nel panorama italiano e internazionale. Torna per l’occasione tra le fila dell’Orchestra, in veste di Orchestral Tutor, Yevgeniy Kostrytskyy “storico” primo violino della Ymeo ora primo violino della Bilkent Symphony Orchestra in Turchia.