"Quelle cose belle": mosaici, melodie e memorie alla Domus dei Tappeti di Pietra

Nell’ambito della rinnovata iniziativa estiva Mosaico di Notte, tra le numerose novità in programma il 7 luglio prende il via la rassegna di appuntamenti "Quelle cose belle": mosaici, melodie e memorie presso la Domus dei Tappeti di Pietra, che prevede brevi incontri divulgativi con autori e scrittori seguiti da un momento musicale.

Il programma, che proseguirà fino al 25 agosto, è articolato come segue: alle ore 21.10, nella sala dei Cento Preti, Tessere di storie: racconti e aneddoti di Ravenna a cura dell'associazione Amici di RavennAntica. A seguire, alle ore 21.30 Tappeti sonori. Musica dall’antico al romanticismo, a cura del Conservatorio statale Giuseppe Verdi di Ravenna.

Il primo appuntamento di venerdì 7 luglio vede protagonista Mauro Mazzotti che racconta Storie di Ravenna: la caduta dell’Impero romano, da Cesare a Onorio e Teoderico. Raccontate in sonetti romagnoli e in italiano. Ingresso libero. Alle ore 21.30 Francesco Franco, clarinetto e Matteo Sanchioni, chitarra eseguiranno, all'interno della suggestiva area espositiva ipogea, immersi nei suggestivi ambienti musivi policromi, il repertorio jazz che deriva da musical e film, passando per i lungometraggi animati che hanno fatto la storia del cinema. Concerto incluso nel biglietto d'ingresso alla Domus (€ 4).