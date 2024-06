Scambiarsi figurine per riempire la ciotola di Fido: i bambini aiutano Enpa e gli animali bisognosi 

Con le figurine i bambini aiutano gli animali bisognosi. Sabato 15 giugno, dalle 15 alle 18, i volontari dell'Enpa Sezione di Ravenna organizzano lo Scambio Figurine Amici Cucciolotti 2024, presso il Bagno Nariz a Punta Marina in viale C. Colombo 10.

Evento gratuito dedicato ai bambini che vogliono completare l'album figurine Amici Cucciolotti Pizzardi Editore, che da anni collabora con Enpa e riempie le ciotole di tanti animali bisognosi. In omaggio gadget di Amici Cucciolotti per tutti i partecipanti. L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Per informazioni chiamare il numero 0544 36944.