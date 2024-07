A Cotignola si raccolgono le balle di paglia per costruire l'Arena del festival

Un nuovo passo in avanti verso il festival nell'Arena delle Balle di Paglia. Sabato 6 luglio alle 6 del mattino, nel podere tra via Peschiera e via Ponte Pietra a Cotignola, presso la fornace, ci sarà la raccolta delle balle, con un concerto d’avvio dei Quinzan. Con la raccolta le 1300 balle di paglia dei campi dei contadini diventano i mattoni, il palco, il teatro dell’Arena, che quest’anno s’intitola "La rivoluzione dei matti", dal 10 al 16 luglio con oltre quaranta eventi e un mondo di land art cresciuto di anno in anno lungo il fiume Senio.

Al termine della raccolta a tutti i partecipanti sarà offerta una colazione-merenda. La partecipazione è libera e gratuita e non serve alcuna prenotazione, basta presentarsi all'evento. Si consiglia di indossare pantaloni lunghi, scarpe chiuse e vestiti comodi.